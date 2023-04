Hoy podría definirse en gran medida el futuro de la reforma de la salud. Los tres partidos tradicionales que acompañan al Gobierno (Conservador, Liberal y la U) reunirán sus bancadas en sendos encuentros para terminar de definir su posición frente a la iniciativa liderada por la ministra del sector, Carolina Corcho.



Por el lado de los liberales parece que no habrá mayores cambios en cuanto a la posición expresada por su director, César Gaviria, hace unas semanas. Cercanos al expresidente reiteraron que “la reforma acaba con la salud de los colombianos”. En las toldas rojas se ha venido hablando de acciones disciplinarias a los que se aparten de la posición oficial que definan como bancada.



En cuanto a ‘la U’ y conservadores, los panoramas son parecidos. Aunque los ponentes que abanderaron la discusión firmaron el texto final en contra de las posiciones de sus directivas, aún no han dado una postura definitiva ni han cerrado la puerta a acompañar al Gobierno. Hay tres escenarios posibles para la jornada de este martes: que rechacen del todo el proyecto, que acojan la sugerencia del Ejecutivo de que pueden hacer los cambios que consideren a través de proposiciones –que deben ser aceptadas o no por la Comisión Séptima– o que acompañen del todo el texto.



La última propuesta es la más descartable, pues son muchos los reparos a la ponencia final. Al hablar con los miembros de las colectividades lideradas por Efraín Cepeda (Conservador) y Dilian Francisca Toro (‘la U’) estos hacen saber que existen varios puntos que no comparten con el Gobierno y que complican el futuro de la reforma.



En cuanto a los primeros, cercanos al senador Efraín Cepeda señalan que hay un sentimiento de que apenas se acogieron algunos pocos puntos de las “líneas azules” que presentaron, sobre todo en aspectos como la eliminación de la integración vertical y que el pagador ya no sean las EPS o la entidad en la que evolucionen estas (gestoras de salud y vida). Incluso, habría dudas sobre si es posible llegar a ajustar tantos puntos de fondo a través de proposiciones.

César Gaviria ha marcado la pauta en las posiciones del Partido Liberal frente a la reforma de la salud. Foto: Partido Liberal

Otra voz del partido, el representante Gerardo Yepes, que firmó la ponencia a pesar de la ruptura de las negociaciones, le comentó a EL TIEMPO que las dudas de su colectividad pasan por cómo se llevará a cabo el tema del aseguramiento ante la transformación de las EPS en “gestoras de salud y vida y los fondos regionales”, que serían la representación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para los giros territoriales. En este último caso, las preocupaciones serían en cuanto la posibilidad de que se le abra la puerta a la corrupción con los dineros de la salud ante la posible influencia de gobiernos locales en su pago.

El representante Yepes también agregó dudas sobre la capacidad operativa que tendría la Adres para asumir el pago de los recursos. Habría inquietudes frente a la infraestructura y al tiempo de transición que tendría dicha entidad para asumir una de las funciones básicas de las EPS. Por otro lado, reiteró que su firma a la ponencia no implica un apoyo irrestricto al proyecto sino la postura de que es necesario que las leyes se discutan y hagan en el Legislativo y no lleguen ya hechas.



Desde el Partido de la U, hay reparos muy similares en cuanto a lo que hizo el Gobierno con el texto final de la ponencia.El representante Víctor Manuel Salcedo comentó que hay dudas frente a las garantías que se le estarían dando a las entidades gestoras de salud y vida sobre la gestión financiera en comparación con el sistema público. “Hay que darles garantías a ambas partes”. En este sentido añadió que “creemos que hay puntos que aún no están claros frente al papel de las gestoras”.



Parecido a los conservadores, Salcedo señaló que hay objeciones en cuanto a los fondos territoriales y administraciones locales : “Creemos que debe haber un fondo cuenta pero tememos que se caiga en burocracia innecesaria”. En este sentido, también llamaron la atención sobre el desconocimiento en el que incurriría la reforma sobre la experiencia que han tenido las EPS por 30 años frente a la gestión administrativa.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

Así mismo, expresó objeciones frente a la forma en que quedó consignado el sistema mixto –ejecución pública y privada de la salud–. “Tiene puntos muy confusos que queremos clarificar”.



Las reuniones de los tres partidos de la coalición llegan justo cuando la mesa directiva de la Cámara anunció su intención de que la reforma de la salud sea debatida y aprobada en primer debate esta misma semana.La Comisión Séptima, liderada por Agmeth Escaf, será la encargada de llevar a cabo esta tarea, que ha tomado más de lo que se esperaba.



El texto de reforma fue presentado en un evento en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en febrero y fue incluido en el listado de proyectos que podían ser debatidos en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. Sin embargo, los reparos de los tres partidos evitaron que se llevaran a cabo las discusiones en dicho periodo.

La ministra Carolina Corcho ha sido cuestionada por los partidos. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

Ante las múltiples dudas que suscitó el texto original, Efraín Cepeda, Dilian Francisca Toro y César Gaviria se reunieron en varias ocasiones con el presidente Gustavo Petro y otros representantes del Ejecutivo para tratar de destrabar las discusiones y alcanzar un articulado de consenso.



Aunque varias veces hubo humo blanco y comentarios de que se destrababan las negociaciones, al final, las tres colectividades cerraron los canales de diálogo bajo el argumento de que el Gobierno, a través de la ministra de Salud, no recogió los puntos que habían acordado.

Este es el panorama con el que se llega hoy. De lo que decidan hoy los partidos de la coalición y sus bancadas, dependerá en buena medida el futuro de una de las reformas más polémicas del Ejecutivo.



Aunque el jefe del Estado ha dicho que tiene voluntad de negociar, también advirtió en una ocasión que retirarán el proyecto si se aleja de los puntos básicos que buscan reformar del sistema.