Denuncian falsificación de firma en ponencia de reforma a la salud

La reforma a la salud que va a iniciar su trámite en el Congreso definitivamente ha estado rodeada de polémica. A las críticas que se le han hecho desde organizaciones médicas ahora se suma una particular denuncia dada a conocer por un congresista.

Se trata del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien como ponente del proyecto aseguró que le suplantaron su firma para poder presentar la ponencia, pues él no firmó este documento, pero su rúbrica aparece en el texto que será discutido esta semana.



“La virtualidad no puede ser excusa para transgredir derechos y vulnerar las formas y procedimientos establecidos en la ley”, manifestó el senador.



Motoa mostró preocupación pues esto no solo tiene consecuencias penales sino que podría viciar el trámite de esta importante reforma, que recibió mensaje de urgencia de parte del Gobierno.



Entre los puntos principales de esta reforma está la desaparición de las EPS, que tomarían la forma de Aseguradoras en Salud (AS), a través de una transición en la que por una vez las actuales empresas podrán transformarse, fusionarse, extinguirse o liquidarse. Por su parte, los regímenes contributivo y subsidiado actuales se integrarán en un período de dos años en un único régimen con beneficios equivalentes para toda la población.



También se incluye en el proyecto que cada colombiano estará adscrito a un prestador primario de servicios y a un médico con enfoque de familia y comunidad, con capacidad resolutiva que podrá ser elegido libremente.



Frente al reconocimiento de la salud para cada colombiano habrá una Unidad de Pago por Capitación (UPC) que será reconocida con base en el riesgo individual de los afiliados y que podrá incrementarse según resultados favorables de los indicadores de salud obtenidos por cada aseguradora.



Por el lado de la prestación de servicios, se favorecerán los giros directos para los hospitales y, de acuerdo con el proyecto, se fortalecerá la capacidad de los prestadores públicos.



