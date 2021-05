¿En qué va la reforma a la salud en el Congreso?

Con el retiro formal de la reforma tributaria por parte del Gobierno, ahora el pedido de muchos de los manifestantes que están hoy en las calles en medio del paro nacional es que ocurra lo mismo con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. ¿En qué va esta iniciativa?

A pesar de que fue radicada desde el primer día de esta legislatura y de que cuenta con la firma de más de 50 congresistas, la mayoría de la bancada de Cambio Radical, la iniciativa se encuentra, por ahora, bastante enredada en el Legislativo.



Hasta el momento se han recibido más de 300 proposiciones desde todos los sectores que quedaron consignadas en un informe. Hasta que no se logre un acuerdo entre los congresistas ponentes, no se tendrá la ponencia para darle el primero de cuatro debates que necesita.



Según el ministro Ruiz, en este proyecto de ley se han recogido sugerencias, anotaciones e intervenciones surgidas en audiencias de consulta en cada una de las instancias del sistema sanitario. Y además de componentes que tienen que ver con la gestión integral del riesgo en salud, la territorialización y la forma como se prestan los servicios; también se recogen los aprendizajes de la pandemia con el objeto de preparar al país bajo el concepto de una salubridad completa.



Adicionalmente, este martes, la mesa directiva de las comisiones séptimas del Senado y la Cámara, decidieron que primero convocarán a unos foros con los sectores interesados en el tema antes de dar el primer debate.



“Ellos (los ponentes del proyecto) desean convocar a unos foros la próxima semana, me están pidiendo que lo hagamos de forma conjunta, para dar a conocer el texto con todas las agremiaciones, escuchando a los diferentes sectores”, indicó el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Juan Diego Echavarria.

Esto, de entrada, si bien implica que la iniciativa tendría mayor consenso entre los entes relacionados con el sector médico, también provoca que se retrase el inicio de la discusión en primer debate.



A esto se suma que, tal como lo reveló EL TIEMPO, el Ministerio de Hacienda envió un concepto al Congreso sobre este proyecto en el que hace varios reparos desde el punto de vista presupuestal.



La cartera consideró que crear un fondo permanente para dar respuesta con servicios, tecnología y talento humano en casos de emergencia vulnera los artículos 151 y 352 de la Constitución, que indican que la disponibilidad presupuestal debe ser examinada en extenso y en caso de aceptarse debe plantearse a través de una ley orgánica de presupuesto y no de una ley ordinaria como esta.



De igual forma, indican que, entre otros temas, se vulnera la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, al permitir que

Puntos clave del proyecto

El proyecto aboga por una regionalización del sistema de salud fundada en interacciones comunes de tipo epidemiológico y demográfico que van más allá de las fronteras políticas administrativas. Es decir, se plantea crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas para cada territorio común.



Frente a las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud, el proyecto establece que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas; las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; las ARL de los laborales y los prestadores (IPS, clínicas y hospitales) asumirán en la práctica la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades. Para esto, realizarán contratos con las entidades territoriales y las EAPB.



En este sentido, todas las entidades tendrán que dar a conocer los resultados de gestión del riesgo de manera obligatoria para la Superintendencia Nacional de Salud, que los vigilará.



Frente al modelo de atención en salud, la estrategia de atención primaria en salud se renovará con un enfoque de salud familiar y comunitaria y se prestará a través de redes integradas e integrales (conformadas por entidades públicas y privadas) que deberán constituirse. Bajo ese modelo, dice el proyecto, toda persona debe estar adscrita a un prestador primario que asignará un médico con enfoque de salud familiar y comunitaria altamente resolutivo, y en las zonas de baja densidad poblacional podrán desarrollarse modelos diferenciados que se ajusten a las necesidades.



Como algo novedoso, el proyecto de ley plantea que el Ministerio de Salud podrá impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias (producción de vacunas, medicamentos e insumos) para lo cual se dispondrá del 5 por ciento de los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS). Además, se permitiría la posibilidad de realizar alianzas con privados para este fin.





