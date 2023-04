Esta semana será crucial para la reforma a la salud. Los partidos de gobierno de corte tradicional (Liberal, Conservador y 'la U') definirán este martes si apoyan o no el proyecto impulsado por la ministra Carolina Corcho, cabeza de la cartera de dicho sector. También se espera que en los próximos días inicie su trámite oficial en la Comisión Séptima.



Ante la discusión inminente el presidente de la Cámara, David Racero, habló del futuro de la iniciativa. Asimismo, comentó sobre los otros proyectos de origen gubernamental que están en fila y que prometen copar la agenda del Congreso en las próximas semanas.



Esta semana comienzan las discusiones de la reforma a la salud. ¿Cómo ve el panorama?

Yo espero que esta semana se aprueba la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Cámara. Hay mucho ruido por fuera y yo pido que dejen trabajar a los congresistas. Hay muchas presiones externas sobre ellos.

¿A qué se refiere con presiones externas?

Ya es de conocimiento público. El expresidente César Gaviria anunció públicamente que podrían tener una reacción adversa en contra de los congresistas de su partido que acepten la reforma. Me parece que está tomando un camino incorrecto y antidemocrático. Incluso hay rumores de que afectarán los avales de los grupos políticos de los congresistas que voten a favor de la reforma.

¿Cree que al final los partidos tradicionales apoyarán la reforma?

Parto de lo que hemos avanzado hasta el momento: un Congreso que sabe que hay que hacer reformas, nadie se ha opuesto a ellas. Veo en muchos congresistas, de muy buena fe, unas discusiones con mucha altura sobre el alcance de esta reforma. Me he dispuesto como puente para que todos los sectores discutamos y acordemos la mayor cantidad de puntos posible. Hay cosas que no acordaremos y está bien, porque no podemos acordar todo. Hay que aprender a vivir con el disenso.

César Gaviria y el Partido Liberal advirtieron sobre las consecuencias de aquellos que se aparten de la decisión de la bancada. Foto: Partido Liberal

A los conservadores les molestó la firma de su ponente en la reforma a la salud. ¿Cómo está la relación con ellos?

Hay discusiones internas en todos los partidos, incluso en el Pacto Histórico. Eso es normal y democrático. Incluso es bueno que se conozcan en el público. Lo problemático es que si las discusiones se dan por debajo de la mesa.

La coalición de Gobierno parece fracturada. ¿Algún plan para recomponerla?

Esta es una coalición que se refrenda en cada discusión de los proyectos. Nunca fue una coalición que se conformó de manera acrítica. Por eso siempre hay voces que se van a expresar de manera contraria o que quieren complementar los proyectos de gobierno. Por eso es normal que hay discusión. Lo importante es que logremos acuerdos sobre lo fundamental. Por ejemplo, en la reforma a la salud, ¿quién niega hoy que el sistema debe cambiarse hacia un modelo preventivo y con atención primaria? Nadie.



El Gobierno ha dicho que, si cambia mucho el articulado, retira la reforma a la salud. ¿No es antidemocrática esa postura?

No, esa postura tiene todo el sentido, porque de nada sirve aprobar texto que dicen reforma, pero que su articulado no reforma nada. Yo sí creo que ni el Gobierno ni el Pacto Histórico se pueden prestar para eso. Miren lo que pasó con la reforma política. Cambió tanto la esencia que no servía de nada seguirla tramitando. Yo reitero la voluntad de diálogo del presidente Gustavo Petro, pero no podemos prestarnos para que queden reformas Frankenstein.

Si los presidentes de los partidos no acompañan la reforma a la salud, ¿van a buscar el voto uno a uno de los representantes?

Ellos deben reivindicar la legitimidad de su curul como una respuesta a lo que el pueblo colombiano buscó en las urnas. No debe haber ningún tipo de constreñimiento a un congresista. No puede haber chantajes o amenazas. Eso raya en la ilegalidad y es una afrenta a un pueblo que decidió por una apuesta de cambio. Muchos de los representantes se hicieron elegir criticando al sistema de salud actual.

¿No rompen con la disciplina partidista?

No, porque en este momento no hay una decisión de bancada. Por el momento solo hemos visto anuncios públicos de presión a los congresistas. Por ejemplo, a los que firmaron la ponencia de la reforma a la salud les cayeron rayos y centellas, a pesar de que sus partidos no habían emitido una decisión oficial.

¿Cómo va la construcción de la Comisión Accidental por la Verdad en el Sistema de Salud? ¿Algún resultado desde ya?

Hasta ahora la estamos terminando de conformar de manera oficial. En este momento tenemos miembros del Pacto Histórico, de Cambio Radical, de Centro Democrático y del Partido Conservador. No hemos tenido la primera reunión porque estoy a la espera de más inscripciones. Sin embargo, algunos integrantes ya tuvieron iniciativas. Por ejemplo, el representante Alfredo Mondragón ya hizo un debate de control político a las EPS en la Comisión Séptima. Yo espero convocar lo antes posible para hacer el plan de trabajo.

Fueron varias las reuniones entre partidos de gobierno y el Ejecutivo para conciliar la ponencia final. No se pudo llegar a un acuerdo final. Foto: @partidodelaucol

La Comisión comenzó por petición del presidente Petro, ¿cómo garantizarán que su resultado no solo reproduzca la versión del Ejecutivo?

Por eso las comisiones accidentales son abiertas e invitamos a los demás partidos a que la integren. La garantía viene en que el mismo Congreso se regule con la participación de los demás congresistas. Yo anuncié la formación de esa Comisión y he invitado a todos los colegas a participar. Están en su derecho a hacerlo o no.

¿Cuál es el resultado final de la Comisión? ¿Hacia dónde va?

Lo que la misma comisión se proponga. Puede surgir debates de control político -como ya se ha hecho-, investigaciones a casos puntuales, reuniones con actores del sistema, propuestas complementarias a la reforma y al mismo Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la salud y posibles solicitudes de investigación judicial. El alcance de la comisión dependerá de los propios congresistas.



El pedido del presidente fue una comisión de la verdad, ¿habrá un informe final?

Es muy prematuro que yo haga ese anuncio, porque es una decisión que se hará de manera colectiva con los miembros de la comisión.

A esta comisión ya se le entregó un informe por parte de la Secretaría de Transparencia en el que se cuestiona la gestión de Alejandro Gaviria como ministro de Salud. Algo similar hizo la ministra Carolina Corcho en una entrevista. ¿No hay una retaliación en contra de Gaviria por su salida del Gobierno?

Hay mucho de qué hablar en 30 años de sistema de salud. Esta comisión debe ser lo más ecuánime posible. Seguramente podrán llegar temas que puede tocar al exministro Gaviria, pero seguramente otros van a ser nombrados. No he conocido el informe y no lo hemos recibido oficialmente.

¿Qué está pasando con la reforma laboral?

Estamos esperando que la reforma a la salud se apruebe en la Comisión Séptima esta semana. Vamos a generar unas mesas de concertación con el empresariado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y el sector comercial. Son ellos los que más cuestionamientos han tenido y hay muchas preocupaciones legítimas. Pero hay que recordar que esta reforma llega con mayor concertación que la de salud.

¿Sí dan los tiempos para tantos proyectos en cola?

Soy muy optimista. Tenemos hasta el 16 de junio y luego la posibilidad de extraordinarias hasta el 19 de julio. No vamos a correr. Vamos a profundizar los debates y no voy a ‘pupitrear’ ningún proyecto.



¿Cómo van los temas de las Comisión Primera?

En ese paquete de 31 proyectos que anunciaba el Gobierno, hoy tenemos entre 14 y 15 que están en proceso, sea en primer o segundo debate. De esos, si podemos sacar 10 o 12, haremos una muy buena labor. Con que podamos sacar las tres reformas sociales (laboral, pensional y salud), el Plan Nacional de Desarrollo, la adición presupuestal, y los dos proyectos de paz (sometimiento a la justicia y humanización carcelaria), será una gran apuesta del primer años del Congreso.

Jurisdicción Agraria se puede hundir si no se da su segunda vuelta y pareciera estancado en la Primera de Senado, ¿algún llamado?

Sí, en este momento estamos haciendo una gran conversación, en la medida de lo que permita la Constitución, con los diferentes poderes. Las Cortes en este segundo debate decidieron comunicarse con el Congreso para comunicar sus posturas. De eso se tratan los acuerdos, conciliar hasta donde sea posible. Creo que no va a haber inconvenientes. Los tiempos nos dan. Hasta el momento hemos discutido los proyectos de iniciativa de congresistas, ya vendrá el tiempo de los del Gobierno.

¿Qué va a pasar con usted cuando acabe su periodo en junio? ¿Seguirá en su curul?

Yo soy un obrero de esta causa y aportaré desde el lugar en el que me encuentre. La agenda del Pacto Histórico y del Gobierno seguirá teniendo protagonismo. Yo seguiré haciendo lo que toque, aunque ya si ser presidente de la Cámara. Espero que la siguiente presidencia, que le toca los liberales, dé garantías y que permita profundizar la agenda de transformación. Lo que estoy seguro es que, cuando deje de ser presidente, tendré más libertad de opinar. Porque, siendo sincero, me ha tocado morderme mucho la lengua.

La Comisión Séptima también tendrá que discutir la reforma laboral en los próximos días. Foto: Prensa Mintrabajo

Ya que menciona la presidencia de los liberales, ¿no llega justo cuando hay más choques con César Gaviria?

Ese es el problema que se debe resolver. El partido Liberal es César Gaviria o qué tan autónomos, libres y con derechos son los congresistas que fueron elegidos popularmente en listas abiertas. Ellos se deben es al pueblo que votó por ellos, no a su presidente.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA