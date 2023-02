Un artículo que sería incluido en la reforma a la salud y entregaría facultades especiales al Gobierno para transformar las condiciones laborales en el sector generó preocupación en algunos congresistas.



Esto tras una reunión a la que fueron invitados este martes los miembros de las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes para socializar el capítulo tres y las conclusiones de la iniciativa que llevará el gobierno del presidente Gustavo Petro al Legislativo este semestre.



Entre los puntos centrales que presentaron, llamó la atención uno que habla de “facultades para expedir disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar los conocimientos del talento humano en salud, tanto en el sector privado como del sector público”.



Este punto generó dudas entre algunos de los asistentes, pues no se tiene determinado el alcance que podrían tener dichas facultades especiales.

Sin embargo, todavía no está claro si dicho artículo sí será incluido en el proyecto de ley que debe superar cuatro debates ni cómo estaría redactado, pues no se conoce el borrador de la iniciativa.



Precisamente este ha sido uno de los principales cuestionamientos que se le han hecho a la iniciativa, pues será radicada este mes en el Congreso y solo se conocen sus ejes centrales, pero la opinión pública desconoce los detalles del articulado.

Hoy socializamos las bases de la reforma estructural a la salud con congresistas de Cámara y Senado de las comisiones séptimas.

— MinSaludCol (@MinSaludCol) January 31, 2023

De hecho, varios congresistas no asistieron al encuentro como una manera de protesta frente al Gobierno por no socializar el texto y argumentaron que en reuniones pasadas solo les presentaron diapositivas. Lo mismo sucedió este martes. El Ejecutivo está presentando a cuentagotas los ejes.



Entre los que no asistieron está el representante a la Cámara por el partido de ‘la U’ Víctor Manuel Salcedo, quien aseguró que esos encuentros han consistido en “adoctrinarlos” y, básicamente, exponer por qué es necesario transformar el sistema de salud actual.



Pero desde el Gobierno, tanto la ministra de Salud, Carolina Corcho, como el mismo presidente Gustavo Petro, insisten en que ha habido varias socializaciones.

Por ejemplo, Corcho aseveró la semana pasada en una entrevista a La W que “los contenidos de la reforma han sido altamente socializados, por eso tiene opositores” y agregó que ya tuvo dos debates de control político. Y Petro dijo el domingo que las bases se conocen hace más de año y medio. “Esta fue la propuesta que se convirtió en mi programa de gobierno publicada hace más de año y medio y discutida con movimientos sociales y fuerzas de la salud. Es la base de nuestro proyecto de ley de reforma a la salud”.

La ministra de Salud Carolina Corcho durante una entrevista concedida al diario El Tiempo hoy 23 de diciembre del 2022. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

No obstante, las fuerzas políticas en el Congreso, incluidos los aliados del Gobierno, ya se están moviendo para tomar decisiones de cara a esta reforma, así como las otras que presentará el Ejecutivo, como la laboral y pensional.



Desde el Partido Liberal ya sentaron una posición y, aunque la bancada se va a reunir el lunes con el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, ya advirtieron que “no permitirán que arrasen el sistema de salud”.



EL TIEMPO conoció que Gaviria les dirá a los congresistas liberales, por ejemplo, que no se puede devolver el control de la salud a los entes gubernamentales, como estaría contemplado en el proyecto.



Pero, además, hablarán de otros puntos que deben ser incluidos en el articulado, como incentivar al personal médico con un aumento salarial, poner en cintura a las EPS, eliminar los llamados paseos de la muerte y sancionar entidades que los permitan y fortalecer la atención a los ciudadanos.



Quienes también se están moviendo son los conservadores, que ya anunciaron una reunión de bancada para evaluar su posición frente al gobierno Petro, a propósito de estos proyectos. “Es importante recordar que el Partido Conservador dejó en firme unas líneas azules que nos permiten garantizar los principios fundamentales que ha defendido nuestra colectividad y es nuestro deber revisar que las acciones del Gobierno Nacional consideren el sentir ciudadano”, dijeron en un comunicado.



Y Cambio Radical, que es independiente, no la acompañaría, pues el domingo en su columna publicada en EL TIEMPO, el jefe natural de la colectividad, Germán Vargas Lleras, cuestionó que no se conozca el proyecto y dijo que esta reforma está “contagiada de ideología”.

¿Cuándo se radica la reforma a la salud?

La intención inicial del Gobierno era presentar el texto la semana del 6 de febrero, cuando se inicien las sesiones extras. Este, incluso, era un llamado del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien ha insistido en que este es un semestre corto, son muchas reformas a tramitar y, para terminar, comienza la campaña para las elecciones regionales.



Pero este martes el Ministerio de Salud informó que la radicación sería después del 15 de febrero.



Todo indica que el texto ya está listo, pues el fin de semana en un consejo de ministros se socializó al gabinete que, según había trascendido, estaba dividido alrededor del futuro de las EPS.



Sin embargo, el Gobierno informó que antes de radicar el texto, se hará una socialización con la ciudadanía y la comunidad médica.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA