Se enreda la reforma a la Policía en el Congreso

El proyecto de reforma a la Policía, que restringe el uso de maniobras como estrangulamiento y la utilización de escopeta calibre 12 por parte de los uniformados, apenas arrancó su discusión en el Congreso y ya recibió un ‘palo en la rueda’.

La iniciativa, de autoría del congresista Inti Asprilla, fue presentada en septiembre de este año, tras los hechos ocurridos en la noche del 9 de septiembre, que dejó siete muertos y más de 200 heridos.



El proyecto busca prevenir y sancionar conductas de abuso policial, así como propiciar la formación en derechos humanos para los miembros de la Policía.



No obstante, a pesar de que ha sido puesto en el orden del día de la Comisión Primera de la Cámara en tres ocasiones, aún no se ha podido arrancar la discusión de fondo, debido a que cada vez que se va a iniciar el debate, se presenta una proposición de aplazamiento. Esto fue lo que ocurrió nuevamente este martes.



El nuevo aplazamiento deja al proyecto en una posición complicada, pues se aprobó que como condición para avanzar en la discusión primero se tenga una reunión con el Ministerio de Defensa y del Interior.



Según explicó Asprilla, ya en varias oportunidades se les ha hecho la invitación a estos dos ministerios a audiencias públicas pero no han asistido.



Quienes propusieron el aplazamiento argumentaron que se debe escuchar a la Policía y al Ministerio de Defensa.



El texto de la iniciativa prohíbe el uso de maniobras de estrangulamiento por parte de los uniformados, se prohíbe la utilización en manifestaciones pacíficas de armas cinéticas- como la escopeta calibre 12, que fue usada en la muerte del joven Dilan Cruz -, así como el uso de dispositivos electrónicos - como el caso de las pistolas tipo ‘taser’ -, salvo en circunstancias en las que esté en riesgo la integridad del agente o de un tercero.

Igualmente, se establece que “con el propósito de prevenir comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y la autoridad, se prohíbe la exigencia a los miembros de la policía de cuotas de comparendos y resultados operativos como criterio para determinar su evaluación de desempeño y continuidad en el cargo”.



También se busca crear la figura de un comisionado nacional de Policía, que vigile y prevenga el abuso policial.

