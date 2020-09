Proyecto prohíbe el uso de gases lacrimógenos y pistolas ‘taser’

En medio de la oleada de indignación que se han visto en las manifestaciones de los dos últimos días y anunció de reforma a la Policía por casos de abuso de la fuerza y uso de armas de fuego, se conoció un proyecto de ley que ha causado polémica en el Congreso.

La iniciativa, de autoría de la representante Katherine Miranda y varios miembros de Alianza Verde, fue radicada en julio de este año, pero solo a raíz de lo sucedido en los últimos días ha tenido trascendencia en la opinión pública.



El proyecto prohíbe el “uso de agentes químicos. Se prohíbe el uso de los agentes químicos llamados ‘gases lacrimógenos’ en contra de quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas con objeto lícito”.



Otro de los puntos polémicos busca que se prohíba el uso de armas consideradas como letales y no letales, entre las que están las pistolas tipo ‘taser’, que fue usada, según los reportes, en el acto de brutalidad policial que llevó a la muerte de Javier Ordóñez el martes pasado.



“Se prohíben en todo el territorio nacional todo tipo de armas letales y no letales contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”, dice la iniciativa.



También se busca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación constante para evitar el uso de la fuerza en las actuaciones referentes a su misionalidad.



“La capacitación de la que trata este artículo será impartida de manera anual y deberá contener formación en los estándares nacionales e internacionales en protocolos de uso de la fuerza y convivencia ciudadana y deberá incluir, al menos, los aspectos siguientes: Derechos Humanos, no discriminación, perspectiva de género y población diferencial, cultura ciudadana, negociación y solución de conflictos”, indica la iniciativa.



Esta hace parte de las propuestas que han salido en el país para reformar la Policía. También se ha hablado de modificar los procesos de selección y formación de los miembros de la Fuerza Pública, trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y sacar a la institución de la justicia penal militar



