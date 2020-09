Congresistas plantean puntos clave que tendría la reforma a la Policía

La muerte de Javier Ordóñez, a manos de dos policías que lo sometieron en un caso de abuso de la fuerza, y lo sucedido en la noche de este miércoles cuando siete personas murieron y otras cientos resultaron heridas en medio de manifestaciones llevó a los sectores políticos a plantear una reforma “estructural” a la Policía en el país.

Si bien al interior de la institución se puedan dar modificaciones para mejorar los protocolos de la institución, cualquier reforma profunda y estructural requerirá pasar necesariamente por el Congreso de la República. Por ello, varios legisladores desde ya empezaron a plantear los puntos clave que debería tener esa reforma.



(Vea también: Piden reformar la Policía, tras caso de abuso de la fuerza)



Estos son los elementos en los que coinciden los sectores políticos:

Modificar conductas

Las reformas que se deben hacer, según las fuerzas del Congreso tienen que ver con modificar conductas como golpes a la cabeza de aquellas personas que no están armadas, esas personas que son indefensas o no prestan mayor riesgo a la integridad de las personas.



“Las maniobras de estrangulamiento, el uso de ciertas armas no letales como 'taser' deben ser reguladas”, manifestó el congresista Inti Asprilla, en diálogo con EL TIEMPO.

Selección

Otro elemento que será clave en la reforma tiene que ver con la selección y el entrenamiento que reciben los miembros de la Policía Nacional.



“Presidente Duque, presente hoy mismo reforma estructural a la Policía, que modifique sistemas de reclutamiento, entrenamiento y sanción”, expresó el representante de Cambio Radical, José Daniel López.



En esto coincidieron el senador liberal Guillermo García Realpe y el de ‘la U’ Armando Benedetti, quienes consideran que se debe garantizar que quienes portan el uniforme “sean policías integrales”.

La @PoliciaColombia debe revaluar sus procedimientos y protocolos, se necesitan procesos de formación y educación efectivos, para que quienes portan el uniforme sean policías integrales.El respeto a la vida es fundamental.Toda nuestra solidaridad para la familia de Javier Ordoñez pic.twitter.com/XmJNUoL5ux — G García Realpe (@GGarciaRealpe) September 9, 2020

Capacitación en uso de la fuerza

En el Congreso de la República ya hace trámite un proyecto de ley que busca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación constante para evitar el uso de la fuerza en las actuaciones referentes a su misionalidad.



“La capacitación de la que trata este artículo será impartida de manera anual y deberá contener formación en los estándares nacionales e internacionales en protocolos de uso de la fuerza y convivencia ciudadana y deberá incluir, al menos, los aspectos siguientes: Derechos Humanos, no discriminación, perspectiva de género y población diferencial, cultura ciudadana, negociación y solución de conflictos”, indica la iniciativa de autoría de la representante Katherine Miranda.

Veeduría independiente

Una de las mayores críticas que hay frente a los procedimientos de la Policía es la de las investigaciones que se llevan a cabo tras algún caso de abuso policial. En muchas ocasiones, no se conocen los resultados de estos procesos.



“Frente al tema disciplinario hay que crear una instancia, no una nueva, pero sí una veeduría que haga vigilancia a esos procesos y que en dado caso solicite el ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría porque la verdad es que en la justicia disciplinaria de los policías existe mucha impunidad y el manejo de esas quejas que se presenten nunca dan un informe”, expresó el representante Inti Asprilla.

Vea más sobre lo sucedido con la Policía

- ¿En qué consiste reforma de la Policía que se alista en el Congreso?

​

- Polémica entre Petro y uribistas por violencia en protestas

POLÍTICA