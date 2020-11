La movida de sectores de Gobierno para hundir reforma a la Policía

El proyecto de reforma a la Policía, que prohíbe el uso de maniobras como estrangulamiento y la utilización de escopeta calibre 12 por parte de los uniformados, ni siquiera ha arrancado su discusión en el Congreso y ya recibió un ‘palo en la rueda’ por parte de sectores de la coalición de gobierno.

La iniciativa, de autoría del congresista Inti Asprilla, fue presentada en septiembre de este año, tras los hechos ocurridos en la noche del 9 de septiembre, que dejó siete muertos y más de 200 heridos.



El proyecto busca prevenir y sancionar conductas de abuso policial, así como propiciar la formación en derechos humanos para los miembros de la Policía.



El texto de la iniciativa, por ejemplo, prohíbe el uso de maniobras de estrangulamiento por parte de los uniformados, se prohíbe la utilización en manifestaciones pacíficas de armas cinéticas- como la escopeta calibre 12, que fue usada en la muerte del joven Dilan Cruz -, así como el uso de dispositivos electrónicos - como el caso de las pistolas tipo ‘taser’ -, salvo en circunstancias en las que esté en riesgo la integridad del agente o de un tercero.



Igualmente, se establece que “con el propósito de prevenir comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y la autoridad, se prohíbe la exigencia a los miembros de la policía de cuotas de comparendos y resultados operativos como criterio para determinar su evaluación de desempeño y continuidad en el cargo”. También se busca crear la figura de un comisionado nacional de Policía, que vigile y prevenga el abuso policial.



No obstante, la propuesta no cayó bien en los sectores de gobierno que, sin siquiera arrancar la discusión, ya presentaron una ponencia ante la Comisión Primera de la Cámara para hundir el proyecto.



La ponencia negativa, firmada por los congresistas Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Juan Carlos Wills (Partido Conservador) y Jorge Enrique Burgos (Partido de ‘la U), indica que este proyecto “no remedia los problemas que se deben solucionar, se excluye las verdaderas problemáticas sociales que están ocurriendo en las manifestaciones, en donde no solo los ciudadanos resultan afectados en su integridad física, cada vez son más los policías victimas de hechos violentos”.



Igualmente, los congresistas que se oponen a la reforma argumentan que la Policía “es un cuerpo compuesto por seres humanos que como todos cometemos errores, y que por supuesto tendrán las consecuencias que establece la ley para tal fin (..) No podemos seguir legislando sobre temas puntuales que ya se encuentran regulados y expidiendo normativas que a la larga no generen impacto en la sociedad”.

Básicamente, la ponencia argumenta que no se requieren nuevas normas de rango legal sino reformas al interior de la Policía.



"Es necesario hacer una reforma Policial, pero al interior de la Institución, enfocada en el cumplimiento de las normas existentes que rigen la materia y corrigiendo todos los errores que hoy se han evidenciado", manifiestan los congresistas.



Esta ponencia negativa, una vez se programe el debate, tendrá que ser votada primero que todas las demás propuestas, según lo indica el reglamento del Congreso, y de ser aprobada, el proyecto quedaría archivado de inmediato.



El representante Inti Asprilla, autor del proyecto, invitó “a la ciudadanía a liderar la defensa de este proyecto que busca frenar abusos sistemáticos que se presentan por parte de uniformados de la policía contra los estudiantes, los vendedores informales, las mujeres trans y la ciudadanía en general”.

Denuncian impunidad

A propósito de esta reforma, el congresista Asptilla denunció que en los casos de abuso policial hay "una impunidad reinante".



"En septiembre se dio una masacre en Bogotá, de la que todavía no hay ningún sancionado, aparte de los asesinos de Javier Ordoñez. El régimen disciplinario de la Policía se caracteriza por la impunidad, su tasa de absoluciones es cercana al 95 por ciento", indicó el representante de oposición.



Según el legislador, ha habido 7 mil denuncias respecto a policías en los últimos cinco años y "solo una de ellas terminó en destitución".

