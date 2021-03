‘El sistema disciplinario de la Policía lleva a la impunidad’

Tras el caso del ciudadano Javier Ordóñez, que fue inmovilizado por dos uniformados de la Policía y que, en repetidas ocasiones, le aplicaron varias descargas eléctricas con una 'taser' (pistola eléctrica), lo que causó su muerte, fueron varias las voces que hablaron de impulsar reformas a la institución.

Uno de los que ha liderado estas propuestas de reforma es el congresista Inti Asprilla, quien en diálogo con EL TIEMPO explicó en qué consiste la iniciativa que regula el uso de elementos como el bastón de mando y las pistolas ‘taser’.



(Vea también: Se hunde proyecto para ampliar periodos de presidente y alcaldes)



¿Qué es lo que está pasando con la Policía?



Infortunadamente la expedición del Código de Policía y la llegada del uribismo al poder han exacerbado los casos de abuso de la fuerza. Tenemos un Código de Policía que generó un desequilibrio entre las relaciones del ciudadano con la Fuerza Pública y un discurso permisivo de parte del gobierno del presidente Iván Duque han generado un descontrol absoluto en lo que es el uso de la fuerza.



Además, hoy en día hay una conciencia mucho más grande por parte de la ciudadanía. Una gran parte de la ciudadanía es consciente de todo lo que está pasando.



Parte del discurso de los sectores de Gobierno es que esto se trata de ‘manzanas podridas’ ¿Qué opinas de eso?



Son tantos los casos que se presentan que ya hoy en día uno no puede hablar de ‘manzanas podridas’. Cuando me hablan de manzanas podridas me acuerdo de un comediante que decía que eso es como si nosotros nos pudiéramos permitir que hubiera malos pilotos, cuando de un piloto depende la vida de 100, 200 o 300 personas. Con la Policia es algo parecido, no podemos permitirnos que las personas que tienen el uso de la fuerza sean muchas las ‘manzanas podridas’.



¿Qué elementos trae la reforma a la Policía que usted propone?



Buscamos generar un consenso entre los partidos sobre un aspecto clave y es reforzar el sistema disciplinario que prevenga y sancione los abusos. Hoy en día las posibilidades reales que tiene un ciudadano de obtener justicia cuando es víctima de un procedimiento judicial e interpone la queja ante la Procuraduría o ante la oficina de asuntos disciplinarios de la Policía son menores al dos por ciento. El sistema disciplinario de la Policía lleva a la impunidad.



El proyecto lo primero que hace es tipificar los procedimientos policiales que son faltas disciplinarias y sobre los cuales hoy no hay claridad. Por ejemplo, la prohibición del uso del bastón de mando en personas desarmadas, así como las maniobras de estrangulamiento en personas que estén indefensas.



¿Qué pasa con el uso de pistolas ‘taser’?



Se restringe su uso en personas desarmadas, se establece que no se pueden dar más de dos descargas seguidas.



¿La Policía seguirá en la justicia penal militar o pasa a la justicia ordinaria?



Ese tema no hace parte de este proyecto. Lo abordamos en otro proyecto.



¿Qué pasa con el Esmad?



Sobre el Esmad lo único que regulamos es el uso de armas cinéticas, como las escopetas calibre 12 para que no sean utilizadas indiscriminadamente contra los manifestantes.



El proyecto busca que se prohíba la exigencia de cuotas de comparendos y resultados operativos, ¿esto no desincentiva el trabajo diario de los policías?



Todo lo contrario. Un policía que esté sin ese tipo de presiones puede desarrollar mejor su labor. Eso de exigir cuotas fue lo que incentivó los falsos positivos. Cuando hay tanta presión eso incentiva a comportamientos arbitrarios.





POLÍTICA