Notarios y abogados podrían tomar decisiones que hoy fallan los jueces

Vuelve y juega. Este miércoles el Congreso de la República inicia la discusión de una nueva reforma a la Justicia. Es el décimo proyecto sobre este tema que llega al Capitolio en los últimos 20 años. Diez de ellos fracasaron en estas dos décadas por diversas razones.

La iniciativa que hoy comienza a discutirse se propone acabar con la congestión judicial. Se sabe que son cientos de miles los procesos represados en lo penal, lo civil, lo laboral y los casos de familia.



Para tratar de resolver ese represamiento que se da desde las altas cortes hasta los juzgados municipales, se propone entregar a los notarios algunas competencias que hoy tienen los jueces.



También se habilitarían árbitros con capacidad de resolver conflictos que hoy tienen los despachos judiciales.



El proyecto también plantea la eliminación de las contralorías departamentales y municipales que hoy se gastan casi un billón de pesos años, con poco impacto en la lucha contra la corrupción.



Esta vez el proyecto llega al Congreso con un acuerdo político previo para impulsarlo, el que lograron hace una semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras.



Aunque los votos de estos sectores políticos (Centro Democrático y Cambio Radical) no son suficientes para pasar un proyecto de acto legislativo de esta magnitud, sí ayuda. Van a ir por los votos de otros partidos.



Pero la suerte de este proyecto no es tan sólida. Si la Comisión Primera no lo vota a más tardar la próxima semana, se ahogará por falta de tiempo. Como es un proyecto de enmienda constitucional debe surtir cuatro de los ocho debates antes del próximo 17 de diciembre.



Los ponentes del proyecto en la Comisión Primera de Senado tuvieron la labor de unir tres iniciativas que llegaron para darle un vuelco a la Rama Judicial y corregir varios de sus vicios. Estas propuestas las presentaron el Gobierno, Cambio Radical y el Centro Democrático.



Los senadores Germán Varón (Cambio Radical), Paloma Valencia (Centro Democrático), Eduardo Enríquez Maya (Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Carlos Eduardo Guevara (Mira), entre otros, fueron los encargados de esta labor, la cual pasó por el análisis jurídico de los textos propuestos hasta llegar al que se pondrá a consideración este miércoles de la Comisión Primera del Senado.





Estos son los cinco puntos clave de la ponencia con la que se abrirá la discusión y la votación de la nueva reforma de la justicia:

1. Tribunal de aforados

La idea es crear un tribunal de aforados para que “conozca las causas penales” del Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General luego de que el Congreso haga un juicio político a estos aforados.



Dentro de los servidores incluidos en este nuevo tribunal están los magistrados de la comisión de carrera judicial –que también se crea en este proyecto- y del mismo tribunal de aforados. En este último caso la idea es que haya conjueces que conozcan sus casos.



“Si la acusación se refiere a delitos, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá el acusado a disposición del Tribunal de Aforados y lo destituirá del cargo”, reza uno de los artículos del proyecto.



Cuando esto pase, según la propuesta, el Fiscal General “adelantará la investigación” y, en caso de hallar méritos, acusará ante el tribunal de aforados. Cuando el procesado sea el jefe del ente investigador, la Corte Suprema de Justicia designará un fiscal ad hoc para que se encargue del caso.



El nuevo tribunal tendría dos salas: una de primera instancia y otra de segunda instancia, en cada una de las cuales habría tres miembros que tendrán que cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema.

2. Cambios en la Judicatura

Otro cambio en el que se insistirá es la creación de un nuevo modelo para la administración de la Rama Judicial, en el cual estarán la comisión interinstitucional, la dirección general, en la cual habría un consejo directivo y un gerente, y la comisión de carrera judicial.



El proyecto deja a la ley las funciones específicas de cada una de estas nuevas instancias, pero deja claro que deben encargarse de “la coordinación, el gobierno y la administración de la Rama Judicial”.

Este nuevo modelo entraría en vigencia dos años después de aprobada la reforma de la justicia.

3. Eliminación de contralorías

Uno de los temas en los que han insistido varios partidos políticos y gobiernos ha sido la eliminación de las contralorías departamentales y municipales, lo cual también está contenido en este proyecto.



La iniciativa faculta a la Contraloría General de la República para ejercer “la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios.

4. Funciones judiciales

El otro punto clave de la iniciativa es que la ley le conferiría, “excepcionalmente”, funciones jurisdiccionales “en materias precisas a abogados en ejercicio como medida transitoria de cinco años prorrogables con fines de descongestión judicial”.



“La ley establecerá los requisitos que deben cumplir los abogados para ejercer estas funciones, así como los eventos en que deben ser asumidas como condición obligatoria no remunerada para el ejercicio de la profesión”, dice la ponencia que tiene previsto debatir y votar la Comisión Primera de Senado, este miércoles.

5. Audiencias antes de posesiones

La reforma de la justicia también incorpora un requisito para que los servidores públicos elegidos por corporaciones públicas puedan posesionarse y es una “audiencia pública” de “confirmación” celebrada por el mismo órgano que hizo la elección.



Esto se aplicaría, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Constitucional, los cuales son elegidos por el Senado, el cual tendría que hacer estos ejercicios como paso previo a la posesión de los togados.



“La sola elección, sin la confirmación y la posesión, no genera derechos adquiridos”, reza el texto.



POLÍTICA