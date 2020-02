Por videollamada, se posesiona el reemplazo de Mockus en el Senado

El pasado 21 de enero Antanas Mockus salió del Congreso por la decisión que tomó el Consejo de Estado de decretar la nulidad de su elección como senador de la República.

El senador Jorge Guevara, también del partido Alianza Verde, se posesionó este lunes para ser el reemplazo de Mockus.



El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, tomó juramento al senador a través de una videollamada, sistema tecnológico permitido en el plano administrativo en el sector privado y público.



Jorge Guevara fue senador por el Polo Democrático en el 2006 y quedó reelecto en el 2010. En el 2014 se presentó al Senado pero por el partido Alianza Verde, pero no logró ser elegido.



En las elecciones de 2018 se volvió a lanzar a la Cámara Alta pero los 20.769 votos que obtuvo no le alcanzaron para quedar elegido.



Sin embargo, al ser el siguiente de la lista de este partido con mayor votación entrará a formar parte del Senado desde el 16 de marzo, día en que vuelve el periodo legislativo.



En entrevista con sigue La W, el senador Guevara explicó que su posesión en la máxima entidad legislativa del país lo deja con un “sabor agridulce”, pues nunca esperó reemplazar a Antanas Mockus, de quien dijo “es un gran personaje”.



Además, declaró haber podido posesionarse antes, pero “tomé la decisión de no hacerlo hasta que el doctor Mockus agotara todas sus defensas”. También dijo que “si hay un fallo judicial que le dice que retorne, no hay problema, yo me hago a un lado”.



POLÍTICA