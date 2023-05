Este martes, la Comisión Primera de Cámara aprobó el proyecto de acto legislativo con el que se reduce el receso legislativo de los congresistas. Con esta decisión, solo falta un debate para que la iniciativa entre a modificar la Constitución.



El proyecto busca quitarle un mes al periodo de suspensión de sesiones de los congresistas a principio de año. Esto significa que las sesiones ya no comenzarían el 16 de marzo, sino el 16 de febrero. Es de los pocos actos legislativos que han avanzado en los últimos días y que llegarán a plenaria con los tiempos suficientes para su aprobación.



Durante ese mes de sesiones, de acuerdo con el proyecto, se podrán hacer debates de control político y el trámite de proyectos de ley. Los proyectos de acto legislativo y de leyes estatutarias no están incluidos en las discusiones de ese mes extra de sesiones. De acuerdo con la representante Catherine Juvinao, esto se hace para que "el Gobierno no domine la agenda en ese mes de sesiones".



La representante Juvinao pidió que la Comisión no presente proposiciones para modificar el texto de la forma en que fue presentado en Senado, pues tocaría conciliar y los tiempos están muy ajustados para esta labor. Esta solicitud no fue del gusto del representante liberal Juan Carlos Losada.



El representante criticó y tildó de "pantomima" el proyecto para cambiar el receso legislativo si no se incluye la discusión de actos legislativos y leyes estatutarias. Este usó el ejemplo de su proyecto para que se reglamente el uso adulto del cannabis, que es un acto legislativo que está a punto de hundirse debido a que le faltan dos debates para aprobarse y deben darse antes del 20 de julio.

Qué felicidad😁



La @ComisionPrimera acaba de aprobar en 7* debate nuestro proyecto que reduce el receso legislativo en el #Congreso.



Gracias a todos los colegas que han hecho esto posible 🙏. Ha sido una construcción colectiva.



Estamos a un solo debate de hacer historia 💪🏼 pic.twitter.com/xmIJj7Y1IZ — Julio César Triana (@TrianaCongreso) May 30, 2023

La posición de Losada fue acompañada por varios representantes que señalaron que "era un mal mensaje aumentar el número de sesiones" pero no permitir que en ese mes extra se debata , como señaló la representante Piedad Correal.



En ese mismo sentido, la representante Luz María Munera también cuestionó la postura de no modificar el proyecto. Esta rechazó el supuesto "paternalismo" en el que incurre la Cámara al no querer modificar las determinaciones de Senado.



Por otro lado, también se incluyó una excepción y es en el último años de sesiones. Debido a la pugna electoral para esas fechas, se pidió que en ese tiempo se mantengan el periodo tal cual está en la Constitución actualmente.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA

