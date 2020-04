Cara a cara: ¿Idea de recortar el Congreso es populista?

333. Ese fue el número con el que quedó radicado el proyecto de acto legislativo que busca recortar el Congreso y que ha generado toda una polémica, especialmente por el momento en el cual ha sido presentado.



El propósito de esta norma es que reducir el Senado de 108 integrantes que tiene actualmente a 51, y la Cámara de Representantes de 172 a 106. Con las nuevas cuentas el Legislativo quedaría integrado por 157 miembros.

De acuerdo con el autor de la iniciativa, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar, el propósito es ahorrar 320.000 millones de pesos e invertirlos en la reactivación económica del país tras la emergencia por el coronavirus.



Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas entre algunos de sus colegas, entre ellos el expresidente de la Cámara Alejandro Chacón, quien ha cuestionado el momento en el cual está siendo presentado.



En las siguientes entrevistas, Villamizar y Chacón explican cuáles son sus argumentos favor y en contra de la idea y del momento en el que fue presentada:

Es un 'querer de los ciudadanos' y una necesidad del país': Óscar Villamizar

¿Por qué reducir el Congreso?



Hay cuatro razones. La primera, el ahorro que se va a producir, que son cerca de 320.000 millones de pesos y que se podrían invertir, en esta situación de crisis, en la reactivación económica. La segunda, es que esto va a permitir que las discusiones de las iniciativas legislativas sean más eficientes. Yo llevo año y medio en la Cámara y nueve meses como su vicepresidente y lo que uno se da cuenta es que en la discusión de un artículo terminan participando diez, quince o veinte personas participando, pero diciendo lo mismo, pensando en que les hagan el video y se los suban a las redes sociales. Creo que uno tiene que mostrar el trabajo que hace, pero cuando hay sobrediagnóstico en la misma discusión, se pierde mucho tiempo.



¿Cuáles son las otras dos razones?



Hay una tercera razón que es el fortalecimiento de los partidos, ya que esto va a obligar a que estos comiencen a pensar en mejores candidatos. Cuando se habla de un congreso reducido, habla de mejores candidatos y en las elecciones la gente va a salir a votar por candidatos de más calidad. Y la cuarta razón es que se le va a dar mayor fortaleza a esas regiones olvidadas de Colombia, a esa media Colombia olvidada, a departamento como Guainía, Guaviare, Vichada, Amazonas, Putumayo, que hoy tienen pocos representantes a la Cámara.



Aparte de los sueldos de los congresistas, ¿de dónde más vendría el ahorro de 320.000 millones de pesos?



Vendría de los sueldos de los congresistas, de sus unidades de trabajo legislativas (ULT), de los contratos de seguridad, ya que los vehículos en los que se movilizan los legisladores son contratados con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Adicionalmente hay unos gastos administrativos de Senado y Cámara de Representantes. La cifra la obtuve cogiendo el Presupuesto General de la Nación y mirando lo que está destinado para el Congreso. Esta la dividí por la cantidad de curules que se eliminarían y ese fue el resultado. Si no tenemos 122 congresistas, pues no necesitamos la misma papelería, por ejemplo, y ahí empiezan a darse ahorros.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar, autor del proyecto que busca reducir el Congreso. Foto: @OscarVillamiz

¿Esta reducción del Congreso se aplicaría en este congreso que está vigente o sería para el elegido en 2022?



Sería para el siguiente congreso. En este no se podría aplicar porque ya hay unos derechos adquiridos y ya no sería reducir el Congreso, sino revocarlo.



¿Qué responde a quienes han dicho que este proyecto y presentarlo en este momento es ‘populista’ u 'oportunista'?



Sobre el tema del populismo lo que algunas personas han querido mostrar en este proyecto de acto legislativo les tengo que decir lo siguiente: yo hoy tengo claro que a nosotros los congresistas nos eligieron los colombianos. No sé si yo vaya a estar en las próximas elecciones en el Congreso o no. Lo que sí tengo claro es quien fue el que me eligió y tengo claro que el poder legislativo debe representar a los colombianos. Esta idea no es solamente un querer de los ciudadanos, sino también es una necesidad del país en este momento de crisis reducir los gastos del Estado. También es una invitación para que el Gobierno Nacional comience a hacer una reducción importante en el mismo Estado colombiano. Estamos haciendo la invitación para que el Gobierno comience a hacer una fusión de entidades y empiece a resolver y a replantear, tomando en cuenta las tecnologías digitales, cuál va a ser la estructura del Estado para que las cifras de funcionamiento de este no sigan siendo tan elevadas.



Este es un tema en el que ha venido insistiendo el uribismo…



Esta es una propuesta que nació en 2002, cuando el expresidente Álvaro Uribe era candidato a la Presidencia, lo que nosotros estamos haciendo es retomarla. Si se hace una comparación entre la propuesta del presidente Uribe y la nuestra, pues tiene algunas cosas nuevas como, por ejemplo, que estamos proponiendo no una sola cámara, sino dos, es decir mantener la bicameralidad. Creemos que en un congreso en el que podamos tener la participación empoderada de todas las regiones y unas discusiones con mayor eficiencia podemos sacar adelante más iniciativas legislativas y no estaríamos haciendo nada diferente que desprendiéndonos de los egos de los que aspiran hoy al Congreso de la República, que les preocupa que ya no van a ser la misma cantidad de curules para hacerse elegir. Yo los invito a que se desprendan de los egos personales. Hoy hay que devolverle al pueblo colombiano lo que tanto ha estado pidiendo.



¿No teme que la mayoría de los congresistas pida separarse del trámite argumentando que estaría legislando sobre algo que la afecta directamente?



Ese sí es un discurso populista y mentiroso. Los llamados a reformar la Constitución somos nosotros. En el Congreso se presentó una reforma política en la que los principales afectados íbamos a ser los políticos, ¿y para esa sí no se declararon impedidos?; para esto, que es una reducción del Congreso, ¿sí lo van a hacer?; ¿para esa reforma política sí hubo tiempo y para este proyecto no? El problema es de egos.

'Nos parece es que es un momento oportunista': Alejandro Chacón

¿Qué opinión tiene del proyecto que se presentó para reducir el Congreso?



No estamos en contra de la posibilidad de hacer un análisis de la reducción del Congreso, lo que nos parece es que es un momento oportunista porque la medida solamente daría para las siguientes elecciones y el que lo propone lo sabe. Sería un engaño ciudadano. Lo que a mí sí de verdad me preocupa es que sea un mensaje, a través de ese parlamentario del partido de gobierno, para amedrentar al Congreso en momentos en que comenzó a ejercer el control y sus actividades en el Legislativo.



¿Es decir que usted lo ve como una especie de estrategia de algunos sectores del Centro Democrático ahora que el Congreso comenzó a hacerle control político al Gobierno?



Lo que veo es el Gobierno y el Presidente estaban muy cómodos expidiendo decretos: 150 en un mes, 72 con carácter legislativo. El Congreso no estaba laborando, comenzó a trabajar a petición de los ciudadanos y extrañamente sacan del sombrero del mago el susto para disminuir el Legislativo, a lo que no le tenemos miedo: estamos dispuestos a someternos a una nueva elección, pero que no le digan mentiras al país. Es más fácil que en ese acto legislativo -o en otro- se anticipen las elecciones, tanto de Presidente como de Congreso y, de una vez, se incluyan las curules que se pretenden reducir para que, de verdad, salga como corresponde. Me parece que el Gobierno se acostumbró a ejercer en estado de excepción y no le gusta el control que tiene que hacer el Congreso.



A raíz de esta idea de recortar el Congreso usted ha hablado de “dictaduras”. ¿Por qué?



Porque las dictaduras no son de izquierda o de derecha, como algunos sectores pretenden hacerlo ver. Lo de derecha de hoy, en nuestro país, hablan de que los de izquierda pueden montar una dictadura como la de Nicolás Maduro, y los de izquierda hablan, a veces, de que Uribe o cualquier otra tendencia ideológica puede montar una dictadura de la derecha. Yo lo que digo es que no importa quién sea, si es de derecha o de izquierda, sino que son los mecanismos del ejercicio de poder del Ejecutivo. Cuando se dice ‘quiero reducir las cortes’ es porque quiere amedrentar a la justicia; cuando se dice, se cuestiona o se deslegitima la institucionalidad del Congreso está quitándole legitimidad al propio Legislativo, su control hacia el Gobierno y a la misma democracia. Ese ejercicio de querer gobernar son otras ramas del poder público no es nada distinto a una monarquía o una dictadura.

Alejandro Chacón, expresidente de la Cámara, quien ha sido crítico del momento en el cual se presentó la idea de recortar el Congreso. Foto: Cámara de Representantes

¿Ve en esta idea a todo el uribismo unido, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe?



No. No lo puedo decir. Siempre que he podido dialogar con el expresidente Uribe lo he visto como un demócrata. Es la percepción que me ha dado siempre en las discusiones que hemos dado y que en muchas ocasiones tenemos opiniones diversas. Siempre su actuar ha sido como un demócrata. Lo digo es por las actuaciones que están teniendo en estos estados de excepción. Que un miembro del Centro Democrático salga a proponer esto le hace muy mal al Gobierno, porque lo que se ve ante la opinión pública es como si quisieran amedrentarnos como congreso, ahora que nos corresponde ejercer la tarea legislativa y vigilar y analizar la conveniencia o no de los decretos que se han expedido, ante los cuales tenemos serias dudas.



