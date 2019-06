Recogerán firmas para salvar las 16 curules para las víctimas

Al menos un millón de firmas se empezarán a recoger en el país con el ánimo de establecer 16 curules para las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República, tal como se acordó en el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

La iniciativa es promovida por el movimiento 'Defendamos la Paz', del que hacen parte exintegrantes y facilitadores de los diálogos de La Habana, congresistas, académicos, víctimas, organizaciones y líderes sociales, que se unieron para salvaguardar lo pactado en la capital cubana.



La recolección de firmas está ligada a una acción judicial instaurada por el senador Roy Barreras ante el Tribunal de Cundinamarca para que se reconozca la mayoría absoluta de la votación del 30 de noviembre del 2017, en la cual se aprobaron, según el senador, las 16 curules para las víctimas.

Barreras aseguró que en esa votación no se descontaron las cuatro curules no reemplazables de los senadores detenidos en ese momento, por lo que de los 102 senadores habilitados para votar quedarían 98, siendo la mayoría absoluta 49 más uno, es decir 50. Este fue el número de votos logrados ese día en la plenaria.



Por tal motivo, el Senador instauró una tutela en el Tribunal de Cundinamarca para que se reconozca esta mayoría y se rescate el proyecto.



Aunque la acción judicial fue rechazada la semana pasada por el tribunal, Barreras aseguró que “vamos a apelar hoy (este lunes) esa decisión de los jueces (...) vamos a hacer respetar los derechos de las víctimas, porque no puede haber un Congreso en el que hay victimarios pero no hay víctimas", expresó el senador Barreras, quien dijo que a esta acción se sumará la recolección de firmas que inicia a partir de ahora.



La idea, según explicó el congresista, es que estas curules se decidan en las elecciones de octubre próximo.



