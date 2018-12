Rechazo total a la agresión con ratones al expresidente Uribe

El hecho de que este martes, desde las barras del Senado, arrojaran una bolsa con confetis y ratones blancos sobre las curules del expresidente Álvaro Uribe y sus compañeros del Centro Democrático generó voces de protesta de diversos parlamentarios.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Fernando Araújo, del propio partido uribista, quien en su cuenta de Twitter rechazó lo ocurrido y relacionó el hecho con un acto de reconciliación que hicieron este martes miembros del partido Farc durante la misma plenaria.



"Llegaron las Farc al Senado con una puesta en escena sobre reconciliación y enseguida alguien desde la tribuna tira una bolsa con confetis y ratones -escribió-. ¿Casualidad? Rechazamos este acto hecho para sabotear la plenaria del Senado".

Llegaron las Farc al senado hoy con una puesta en escena sobre reconciliación y enseguida alguien desde la tribuna tira una bolsa con confetis y ratones.



¿Casualidad?



Rechazamos este acto hecho para sabotear la plenaria del senado. — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 11 de diciembre de 2018

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde y quien presidía la plenaria, escribió en su cuenta de Twitter: "Respeto la crítica, pero es una agresión a la plenaria y a la bancada del Centro Democrático".



El representante Gabriel Santos, también del Centro Democrático, aseguró que quienes arrojaron la bolsa "demuestran una pobreza argumental".



Sandra Ramírez, integrante del Consejo Político Nacional del partido Farc, rechazó en su cuenta de Twitter la agresión. "Es reprochable que se haya querido opacar el acto de reconciliación que realizamos", dijo.



Este hecho se registró después de que Ramírez, excompañera sentimental del fundador de las Farc, 'Manuel Marulanda Vélez', 'Tirofijo', le entregara una planta al expresidente y senador como símbolo de reconciliación.

Rechazo enfáticamente las agresiones que se presentaron hoy en la #PlenariaSenado, es reprochable que se haya querido opacar el acto de reconciliación que realizamos. ¡Exigimos al presidente @ernestomaciast que se investigue y se de con los responsables!@SenadoGovCo pic.twitter.com/X7zBq5C0xf — Sandra Ramírez (@SandraFARC) 12 de diciembre de 2018

La puerta de las barras están cerradas. La plenaria suspendida, mientras revisan las cámaras de seguridad para identificar quien arrojó la bolsa plástica negra.



Mucha demora para revisar la cámara de seguridad pic.twitter.com/vuQ83Zor1G — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 11 de diciembre de 2018

Quienes van a las barras del Congreso a agredir a @AlvaroUribeVel y a los senadores del @CeDemocratico , lo único que demuestran es una pobreza argumental digna de los titereteros que, con un discurso ignorante e incendiario, los llevan a hacer estas burradas. — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) 11 de diciembre de 2018

En un video publicado por la senadora del Centro Democrático Ruby Chagüí, se pueden ver con claridad los roedores que le fueron arrojados al expresidente. "Exigimos respeto para los congresistas. Esperamos que las autoridades actúen con contundencia", escribió Chagüi en su cuenta de Twitter.



Este hecho se registró después de que Sandra Ramírez, excompañera sentimental del fundador de las Farc, 'Manuel Marulanda Vélez', conocido como 'Tirofijo', le entregó una planta al expresidente y senador como símbolo de reconciliación.

Rechazamos los actos ocurridos en la plenaria del Senado de la República en contra de los senadores del Centro Democrático a quienes les arrojaron ratones vivos. Exigimos respeto para los congresistas. Esperamos que las autoridades actúen con contundencia. pic.twitter.com/wTbog9Ch5p — Ruby Chagüi (@Rubychagui) 12 de diciembre de 2018

El exministro y senador de la Alianza Verde Jorge Eduardo Londoño escribió: "Rechazamos de manera enfática lo ocurrido en la #PlenariaSenado a la bancada del @CeDemocratico, este tipo de hechos no contribuyen en nada a la construcción democrática de este país que tanto la necesita".



Richard Aguilar, senador de Cambio Radical dijo: "Tuvimos que cancelar la #PlenariaSenado por actos totalmente reprochables que no vamos a permitir. La protesta es válida siempre y cuando se haga en el marco del respeto. Por favor, lo qué ocurrió no fue un ataque a una ideología o color político, esto fue un acto vandálico".



Entre risas, gritos y alaridos de los presentes, Uribe subió a las barras del Senado a indagar sobre lo ocurrido. Entre tanto, Angélica Lozano, quien presidía la sesión de la plenaria, pedía que desocuparan las barras y rechazaba el acto de agresión.



“Lo grave no es quién de ustedes lo hizo, sino quién los mandó”, dijo Uribe a quienes estaban en las barras. "Sería bueno saber quién fue el cobarde que mandó a hacer eso", añadió.



ELTIEMPO.COM