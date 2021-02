Coalición de gobierno también rechazó propuesta de extender periodos

La propuesta de extender algunos periodos de mandatarios y unificar las elecciones de Presidente, Congreso, gobernadores y alcaldes recibió el rechazo hasta de sectores de la coalición de gobierno en el Legislativo.



La idea la planteó el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, quien en diálogo con EL TIEMPO afirmó que el propósito es ahorrar recursos y destinarlos a la atención de la pandemia.



“Estamos calculando que los costos de mantener esas elecciones separadas es de cerca de 3,5 billones de pesos”, le dijo Toro a este diario, y agregó que a unos “se les recorta” el periodo “y a otros se les alarga”.



Ante la idea, sectores oficialistas y de oposición salieron a manifestar su rechazo. La senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra afirmó que ella se opone a ese tipo de propuestas, “porque uno no puede cambiar las reglas del juego electoral durante los periodos en los que están los mandatarios ejerciendo su labor”.



Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, colectividad aliada del Gobierno Nacional afirmó que aunque “suena muy atractivo” el ahorro que se podría dar en medio de la pandemia, no la comparte.



Para Gómez, la existencia de elecciones alternadas o cada tres años hace que el partido de gobierno no siempre "tenga la mayoría de las alcaldías y gobernaciones del país y esto hace que sea una democracia abierta y participativa y que enriquezca el debate político”.

Rechazo de los opositores

Varios sectores de la oposición, que comenzaron a hablar de que esta posibilidad se estaría contemplando, también sentaron su voz de protesta. El excandidato y senador de izquierda Gustavo Petro afirmó que aprobar una reforma constitucional de esta naturaleza sería “un golpe de estado parlamentario”.



“No es Gilberto Toro, es el núcleo duro del Uribismo y el liberalismo el que quiere proponer el golpe de estado parlamentario para prorrogar el mandato de Duque, dos años más de lo que el pueblo de decidió”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, quien habló de la propuesta. Foto: Archivo particular

El senador Roy Barreras afirmó que el hecho de “que @Fedemunicipios se preste para proponer un golpe de estado disfrazado cancelando las elecciones nos indica que ese ente supuestamente democrático es tan antidemocrático que hace años no releva a su director. Hora de debatirlo”.



Para que esta idea se traduzca en la realidad y cobije a la actual administración presidencial debería de tramitarse una reforma constitucional en el Congreso que tomaría un año legislativo, es decir entre el próximo 20 de julio y el 20 de julio del 2022, lo cual no sería viable.



Y no hay claridad de la viabilidad jurídica de tramitarlo entre marzo y diciembre de este año tomando en cuenta que son dos periodos de dos años legislativos diferentes.

