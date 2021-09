Polémica en la Cámara por proyecto que recorta el receso legislativo

Pese al buen ritmo que tuvo en su primera vuelta, el proyecto de acto legislativo que recorta el receso legislativo un mes parece haberse frenado en el comienzo de su segunda etapa, la cual debe empezar en la Cámara de Representantes.



La idea es que los congresistas dediquen ese mes que se reduce en el receso de comienzo de año a las labores propias para las que fueron elegidos por los ciudadanos.



Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debe cumplir ocho debates en dos vueltas. La primera se cumplió el semestre pasado y la segunda debe darse en estos seis meses para concluir su paso por el Congreso el próximo 16 de diciembre, a más tardar.



Sin embargo, la iniciativa no ha podido avanzar en la Cámara de Representantes, ante lo que su autor, el representante por el Centro Democrático Gabriel Santos, culpó a la presidenta de la corporación, Jennifer Arias.

Llevamos 3 semanas esperando que la Presidenta de la Cámara firme el proyecto que recorta el receso legislativo. Hemos perdido tiempo valioso para dar los debates que le hacen falta. El proyecto merece ser discutido y no derrotado en los pasillos burocráticos. #PresidentaFirmeYa

El hecho es una especie de 'fuego amigo' tomando en cuenta que ambos congresistas pertenecen al Centro Democrático.



Según Santos, esto sería una consecuencia de su desacuerdo con que ella, quien milita en el mismo partido político, fuera elegida como presidenta de la Cámara.

El Congreso tiene tres meses de receso entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo. Foto: Prensa Cámara de Representantes

“Yo entiendo que ella y yo podamos tener diferencias y tenemos animadversiones conocidas por muchos. Yo no estuve de acuerdo con su elección y entiendo que eso tenga unos costos políticos, pero no pueden cobrarles a los proyectos que hoy reclama la ciudadanía”, afirmó Santos.



Arias, por su parte, ha manifestado a diferentes medios de comunicación que, por el momento, no se referirá al asunto y en sus redes sociales tampoco ha hablado del tema.

