'Vice' rechaza propuesta de alargar periodo de Duque y congresistas

Toda una controversia ha surgido luego de que se conociera la propuesta de extender el periodo del Presidente de la República, los congresistas, los gobernadores, entre otros mandatarios, y unificar las elecciones.



El texto del proyecto, conocido por EL TIEMPO, que tiene el sello de la Secretaría de la Cámara, busca aumentar de 4 a 5 años los periodos del presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.



Adicionalmente, el proyecto extiende por dos años más el periodo del presidente Iván Duque.



Según señalan en la iniciativa, esto lo proponen con el fin de ahorrar costos, en medio del proceso de recuperación por la pandemia del covid-19.



Las reacciones tras este borrador no se han hecho esperar.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó la propuesta y recordó que hace unos días el presidente Iván Duque había enfatizado en que su periodo culminaría el 7 de agosto del 2022.



"Como lo ha dicho el presidente @IvanDuque: fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia. Nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica; e inclusión de la población informal", trinó la funcionaria.

Días atrás, el Jefe de Estado descartó extender su gobierno más allá de 2022. "Yo fui elegido por un período de cuatro años, del 7 de agosto del año 2018 al 7 de agosto de 2022”, dijo Duque en una entrevista con Reuters.



Asimismo, en la Cumbre de Gobernadores, realizada el 26 de febrero en Puerto Gaitán (Meta), el presidente Iván Duque señaló que su periodo va hasta 7 de agosto de 2022, cuando se concluyen sus cuatro años de Gobierno.



"Hasta el último día de mi gobierno, el 7 de agosto del año 2022, me tendrán a su lado en los territorios y no en los escritorios, me tendrán construyendo con ustedes agenda, trabajando y resolviendo, buscando opciones y demostrando que este país se construye desde las regiones, donde están las grandes necesidades de nuestro país”, sentenció el mandatario.

Presidente Duque durante la Cumbre de Gobernadores ‘Por un país sostenible 2021’ Presidente Duque durante la Cumbre de Gobernadores ‘Por un país sostenible 2021’

Por su parte, el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro advirtió que "se aprestan a dar un golpe de Estado" y, por tanto invitó a los ciudadanos a movilizarse.



"Eso no se responde simplemente en el Congreso. Un golpe de Estado se enfrenta en las calles con el pueblo movilizado. Hay que convocar en todos los departamentos las juntas democráticas para dirigir la movilización. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas democráticas, sin sectarismo, deben coordinar los planes de acción de la movilización popular. ¡No pasarán!", trinó

Las organizaciones sociales, sindicales y políticas democráticas, sin sectarismo, deben coordinar los planes de acción de la movilización popular.



Con eso concordó Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, quien sentenció: "¡A las calles! ¡No tenemos opción! ¡Lo que viene es un golpe de Estado!".



José Daniel López, representante a la Cámara por el Centro Democrático, tampoco apoyó esta iniciativa y la rechazó tajantemente.



"A mí me eligieron democráticamente. No voy a prestar mi curul para intentar un golpe de Estado. ¡NO a la prórroga de los periodos de quienes estamos en cargos de elección popular!", escribió en Twitter.



Por su parte, la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus trinó: "Conservadores, liberales, U, Cambio R. y Centro Democrático buscan ampliar períodos de todos los cargos de elección popular y órganos de control a 5 años, dejar a Duque y Congreso hasta 2024 y abrir reelección. ¡No permitiremos quiebre de la democracia!"

Conservadores, Liberales, U, Cambio R. y Centro Democrático buscan ampliar períodos de todos los cargos de elección popular y órganos de control a 5 años, dejar a Duque y Congreso hasta 2024 y abrir reelección.



Ruby Chagüi, senadora del Centro Democrático y muy cercana al mandatario, advirtió "Este Gobierno no está en eso, no tiene en su agenda ni en sus planes alargar periodos".



De ese mismo partido, el senador Carlos Felipe Mejía, quien esta semana se sumó a precandidatos uribistas al 2022, trinó que no apoyará el proyecto de ley de prórroga de períodos.



Asimismo, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro advirtió que los autores de la propuesta "están incurriendo en una abierta violación del régimen de impedimentos y quedan expuestos a pérdida de investidura".



"Los 25 congresistas que presentaron iniciativa para prolongar su periodo en dos años, romper el orden constitucional, aplazar las elecciones, están incurriendo en una abierta violación del régimen de impedimentos y quedan expuestos a pérdida de investidura", trinó.

¿Quiénes apoyan la propuesta?

El representante a la Cámara de la Colombia Humana David Racero publicó en sus redes sociales el listado de congresistas firmantes del proyecto para ampliar dos años más el gobierno de Duque y los congresistas.



Ellos serían:



Luis Fernando Gómez- Centro Democrático

Buenaventura León León - partido Conservador

Nidia Marcela Osorio - partido Conservador

Camilo Arango - Cambio Radical

Franklin Lozano de la Ossa - Opción Ciudadana

​José Amar - Cambio Radical

Mónica Valencia- partido de La U

​Diego Echavarría - partido Liberal

​Félix A. Chica - partido Conservador

Teresa Enríquez - partido de La U

Carlos Bonilla - partido Liberal

Felipe Muñoz - partido Conservador

Hernán Estupiñan - partido Liberal

Milene Jarava - partido de La U

Armando Zabaraín - partido Conservador

​José Eliecer Salazar - partido de La U

Alonso del Río - partido de La U

Liliana Benavides - partido Conservador

Juan Carlos Rivera - partido Conservador

Modesto Aguilera - Cambio Radical

Salim Villamil - Cambio Radical

Astrid Sánchez Montesdeoca - partido de La U



Listado definitivo de congresistas firmantes del proyecto para ampliar 2 años más el gobierno de Duque y congresistas.#GolpeDeEstado #GolpeDeEstadoEnColombia



No lo permitiremos!



