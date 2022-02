Recientemente políticos han criticado un video en el que el aspirante al Senado, Gustavo Bolívar habla sobre la propuesta de desmonte del Esmad, que también ha sido apoyada por el precandidato presidencial Gustavo Petro.



“En nuestro Gobierno, lo primero que se va a hacer y en eso Gustavo Petro me secundó, porque yo puse ese primer que dije: "el Esmad tiene que acabarse", y a los pocos días Gustavo Petro escribió: "el 8 de agosto se acaba el Esmad en Colombia"”, se escucha decir a Bolívar, en el video del que se desconoce su fecha exacta de grabación.



(Le puede interesar: Piedad Córdoba se queda en el Pacto Histórico)

Las críticas no se han hecho esperar. Algunos como el precandidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, dijo que "a la fuerza pública hay que respetarla" y que no está de acuerdo con que la desarticulación del Esmad sea una solución para tratar las problemáticas de orden público.



“Mientras estos quieren caos, nosotros proponemos orden y oportunidades. Y quieren acabar el ESMAD para poder incendiar y acabar con el país. Ejemplo de lo que les encanta es lo que hicieron ayer en Bogotá. No acabaré el ESMAD, pero además violentos irán a la cárcel”, trinó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.



(Lea: Los líderes políticos se unen para condenar violencia en la campaña)

Yo no voy acabar con el ESMAD, no estoy de acuerdo con los que quieren incendiar el país. Los que hacen daño tienen que ir a la cárcel, acá la gente no puede vivir con miedo y a la fuerza pública hay que respetarla. 💪🏻💪🏻🇨🇴#FicoPresidente — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 20, 2022

Por su parte, el aspirante al Congreso, Miguel Uribe también criticó lo dicho por Bolívar, que, en las últimas semanas ha estado en campaña con el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en su campaña política por el Eje Cafetero.



“Mientras Petro promete indultar a los terroristas de la primera línea, dice Gustavo Bolívar que el 8 de agosto acaban el ESMAD en Colombia”, trinó Uribe en Twitter.

Mientras Petro promete indultar a los terroristas de la primera línea, dice Gustavo Bolívar que el 8 de agosto acaban el ESMAD en Colombia.



Ambos pretenden premiar la delincuencia y el crimen.



¡Bandidos sinvergüenza! pic.twitter.com/KHOt3iBPEn — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 19, 2022

Frente a esta situación, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de Bolívar, quien a inicios de año había dicho que “el Esmad debe pedir perdón por los asesinatos que ha cometido. Si no es en este gobierno, lo tendrá que hacer en el gobierno de Petro, antes de su desmonte. Promesa”.

Para seguir leyendo...

Gustavo Petro propone cambios para el Banco de la República: Cuáles fueron

Federico Gutiérrez critica a Rodolfo Hernández por episodio del Vichada