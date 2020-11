Cara a cara: razones a favor y en contra del Acuerdo de Escazú

'La demora evidencia la falta de compromiso del Gobierno’

¿Cuál es la importancia de aprobar el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional en materia ambiental. Con este hay garantías para la participación en materia ambiental; tener acceso a la justicia y contar con garantías para la defensa del ambiente. Eso no es menor para una región donde cada día vemos más conflictos socioambientales y donde los asesinatos de defensores y defensoras del ambiente aumentan cada vez más.



¿La demora por parte del Congreso para darle celeridad a la iniciativa es una nueva ‘jugadita’ del Centro Democrático?

La demora en el Congreso evidencia la falta de compromiso del gobierno Duque, así como su discurso doble. El Gobierno ratificó el acuerdo, luego a nivel internacional manifiesta su compromiso, pero no han hecho nada para lograr su trámite en el Congreso, sin el cual no puede hacer parte del acuerdo. Además, el Centro Democrático, como partido de Gobierno, se ha convertido en el principal opositor. Vemos aumentar el número de defensores del ambiente asesinados en el país, tanto que hoy ocupamos el primer lugar del mundo más peligroso para defender el ambiente, y el Gobierno no ha adelantado una sola acción para este desangre.



Los críticos del Acuerdo dicen que este afecta el desarrollo y la soberanía del país, ¿qué decir al respecto?

Este acuerdo es todo lo contrario a esa crítica, es una garantía para el desarrollo sostenible, no un obstáculo. Es importante resaltar que aún nos faltan garantías para una verdadera participación ciudadana, informada e incidente, así como acceso a la justicia en tantos casos de conflictos ambientales que tenemos en el país. En cuanto a la soberanía, es una crítica que se cae de su propio peso, pues Colombia ha ratificados muchos acuerdos y con ello no ha perdido la soberanía.



¿Ha habido desidia del Gobierno para impulsar este acuerdo en el Congreso?



Claro que sí. El Gobierno radicó el proyecto con mensaje de urgencia, pero no ha movido un dedo para que se le dé trámite en el Congreso.



Mientras tanto, los demás proyectos con mensaje de urgencia van surtiendo trámite rápidamente sin obstáculos. Además, las sesiones de su debate han sido aplazadas por lo menos cuatro veces.



‘No podemos poner en riesgo los sectores productivos el país’

¿Cuál es la importancia de aprobar el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú ha tenido un estudio muy dedicado por parte del Congreso y el gran problema que ha tenido es que no genera un gran consenso nacional. Hay sectores de la academia empujando para que se apruebe y organizaciones ambientales, pero algunos sectores productivos del país y agremiaciones en su totalidad pidiendo que no se apruebe porque genera unos riesgos en Colombia para el sector productivo.



¿Cuáles son los reparos hacia el Acuerdo de Escazú?

El principal riesgo es que el texto que se quiere ratificar genere unos vacíos jurídicos en nuestro país que puedan generar una violación de nuestra soberanía jurídica. Es decir, que cualquier organismo internacional puede intervenir en los desarrollos productivos del país. Otro punto es que en medio de una pandemia, en un proceso de reactivación económica, los proyectos productivos se pueden ver frenados por culpa de acuerdos internacionales que Colombia vaya a suscribir, como este.



¿Es decir que si se ratifica este acuerdo otro país podría imponer la política ambiental aquí en Colombia?

No es que otro país pueda imponer la política ambiental, es que bajo el lenguaje que utiliza el acuerdo que quedó firmado permite que cualquier organización gubernamental o no gubernamental, incluso internacionales, frenen o instauren posiciones jurídicas en torno a proyectos productivos del país.



¿El acuerdo contempla algo sobre la protección de los líderes ambientales que genere dudas en el Congreso?

El acuerdo habla de la importancia de que las políticas públicas del país tenga la protección a los líderes ambientales, pero eso no es nada nuevo. La ratificación o no del acuerdo no implica que no se vaya a tener que proteger la vida de las personas que están luchando por la protección del medio ambiente.



¿Entonces la bancada uribista propone que se vuelva a hacer la negociación de ese acuerdo?

Yo creo que el Gobierno Nacional debería liderar un gran consenso internacional en la región de tal manera que se busque, o modificar ese acuerdo, o buscar uno nuevo que no genere los riesgos que este está generando en nuestro país. El compromiso del Centro Democrático es con la protección del medio ambiente, pero no podemos poner en riesgo los sectores productivos del país.



