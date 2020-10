Listo proyecto para que pasajes aéreos se puedan ceder sin pagar multa

A la espera de que se radique su ponencia en el Senado está un proyecto de ley mediante el cual se busca generar un alivio económico para los usuarios que necesiten ceder su tiquete aéreo a otra persona. Es decir, que no tengan que pagar una cuantiosa multa a la aerolínea por hacerlo.

La iniciativa de la senadora conservadora Nadia Blel establece que el pasajero no deberá pagar un costo más alto que la tarifa administrativa aplicable al boleto, la cual se encuentra actualmente en 31 mil pesos por trayecto.



"El billete o boleto de pasaje que se origine en Colombia podrá ser transferido libremente por su titular a un tercero. El cambio de pasajero, podrá generar un pago adicional fijo, cuyo monto no podrá ser superior al vigente para tarifa administrativa aplicable al billete o boleto, al momento de la transferencia", señala el proyecto.



Eso sí, establece que el titular deberá informar la transferencia al transportador con una antelación no menor a 36 horas para vuelos nacionales y 48 para internacionales, al horario fijado para la salida del vuelo.



En uno de los parágrafos se establece que la transferencia podrá realizarse sobre uno o varios trayectos indicados en el pasaje y que cuando se haga sobre uno de los recorridos contenidos en el pasaje, el cambio de pasajero no será impedimento para realizar el siguiente por el titular inicial.



"En ningún caso la aerolínea podrá negar el embarque a un vuelo por no haber

utilizado los segmentos del trayecto total", dice la iniciativa.



Paralelo a lo anterior, en la iniciativa, que debe surtir un trámite de cuatro debates en el Congreso, se le fija un plazo de seis meses a la Aeronáutica Civil para regular lo concerniente a los cambios de rutas en los tiquetes aéreos.

En la exposición de motivos del proyecto se señala que muchas veces la persona que contrata dicho servicio, no puede hacer uso de su vuelo por cualquier motivo, y las condiciones de la tarifa que adquirió no admiten cambio de hora ni de día, lo que ocasiona la pérdida del boleto.



Por eso se establece que "es necesario actualizar y concretar algunos derechos mínimos con los que los pasajeros".



Para la senadora autora del proyecto, "es extraño como algunas líneas aéreas y muchos aeropuertos, no tienen departamento de servicio al cliente, y si lo tienen, estos se reducen solamente a recibir reclamos o dar las garantías de los productos. Generalmente tienen poco personal, con un escaso conocimiento del producto y de los procedimientos administrativos de la empresa".



Pero también señala que las compañías redactan de manera unilateral

los términos del contrato, reservando para sí todos los derechos y a veces hasta se

eximen de responsabilidades frente a los pasajeros.



Igualmente se asegura en la exposición de motivos que algunas empresas se permiten la sobreventa o suspensiones de vuelos, limitan su responsabilidad por pérdida de equipajes, cobran cargos por cantidad de equipaje, por comida a bordo, mientras que si el pasajero no puede viajar en la fecha prevista "le aplican enormes y abusivas penalidades, o hacen malabares para obtener respuesta a reclamos o recibir reembolsos"



