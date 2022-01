Un nuevo proyecto de ley que busca que los profesionales y técnicos en Colombia tengan un salario mínimo mensual diferenciado fue radicado en el Congreso de la República.



La iniciativa propone que los profesionales en el país tengan mejores condiciones laborales y salariales. De este modo, plantea que los profesionales reciban un ingreso mensual de 3 salarios mínimos legales vigentes y que lo técnicos reciban uno de 2 salarios mínimos al mes.



Según explicó el autor de la iniciativa, el representante liberal Silvio José Carrasquilla, este proyecto pretende "la fijación de un salario mínimo profesional y un salario mínimo técnico con el fin de que el campo profesional y técnico en Colombia tengan un pago digno en respuesta al tiempo y esfuerzos dedicados a sus estudios durante su carrera”.



Lo que se busca, según dice, es "que le garanticemos a los colombianos que sean profesionales, que cualquier empresa que necesite de sus servicios, les deba pagar un sueldo equivalente a tres salarios mínimos; lo mismo sucedería con los técnicos, a quienes deberían pagarles dos salarios mínimos".



Para que se materialice la iniciativa se deben superar cuatro debates en el Congreso, que retoma sesiones el próximo 16 de marzo.



De aprobarse, el salario mínimo de los profesionales quedaría en tres millones, y para los técnicos en dos millones, teniendo en cuenta que el salario mínimo actual quedó fijado en 1 millón de pesos.



No obstante, el proyecto podría quedar postergado para el 2023, teniendo en cuenta los tiempos y que el 2022 será un año electoral. A pesar de esto, el texto aclara que el valor de estos salarios sería directamente proporcional con el salario mínimo que se decrete para cada año.



Para el congresista del departamento de Bolívar "muchas empresas de Colombia, no solo del sector privado, sino también del público, cuando se requieren los servicios de un profesional o un técnico, se aprovechan de la necesidad que tienen las personas, quienes a su vez, por esa misma necesidad, terminan cogiendo el cargo de manera indigna".



De igual manera indica que así como se garantiza un salario mínimo para cualquier colombiano que preste un servicio, se debe hacer con quienes se han esforzado para obtener un título de educación superior.



"¿Para qué el esfuerzo, las deudas en el ICETEX y en los bancos? ¿Para qué todo ese sacrificio si a la hora de ejercer tu profesión, el mercado se aprovecha de ti y la necesidad te obliga a trabajar como si no fueras profesional, en términos salariales?", concluye el representante.



