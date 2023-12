Radican proyecto de ley que obligaría a candidatos presidenciales a asistir a debates

Antes del receso legislativo, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, radicó un proyecto de ley que obligaría a los candidatos presidenciales a asistir, como mínimo, a un debate tanto en primera como en segunda vuelta.



"No es un proyecto superfluo. Una democracia madura consolida los espacios de deliberación y debate y es un derecho de los ciudadanos a estar lo mejor informados al momento de depositar su voto", señaló el representante en X.



Según el congresista, lo que busca es que todos los ciudadanos puedan conocer las propuestas de sus candidatos y que sea en el escenario de los debates en donde se dé la confrontación de ideas.



​

"Es de lo más profundo en términos democráticos, no solo por el deber que tienen los candidatos de dar a conocer sus propuestas, sino por el derecho que tenemos los ciudadanos de estar bien informados para tomar mejores decisiones al depositar el voto", agregó en declaraciones a Noticias Uno.

David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: Prensa David Racero

En el proyecto se mencionan los más recientes casos de candidatos que por uno u otro motivo no han asistido a debates programados. Allí aparecen desde Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, hasta Rodolfo Hernández y el propio presidente Petro.



Asimismo, el debate debe ser televisado por RTVC Sistema de Medios Públicos y ser enlazado a los canales privados.



"Los debates se realizarán a las 20:00 horas el domingo inmediatamente anterior a los comicios electorales", dice el texto radicado



"El castigo (por no asistir a los debates) podría ser de hasta el 25 por ciento de la reposición de los votos (...) En las últimas 5 campañas, candidatos se han abstenido de participar", concluyó el autor de la iniciativa.



Además, busca que, si el candidato no asiste al espacio, el espacio físico que le hubiera sido asignado permanezca vacío "a fin de denotar su ausencia".



El congresista espera que el proyecto pase los cuatro debates que debe superar y esté firme para la campaña de 2026.

