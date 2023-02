El alquiler de vientres es una práctica que se vuelve cada vez más común. Sin embargo, en Colombia la maternidad subrogada no cuenta con procedimientos legales.



Por esta razón, la Corte Constitucional le dio seis meses al Gobierno y al Congreso para regular la práctica de alquiler de vientres. No obstante, fueron pocas las iniciativas.



Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo decidió tomar la batuta frente al tema y radicó una propuesta, la cual para convertirse en una realidad deberá superar cuatro debates en el Congreso.

Lo primero, que esta práctica, que se viene haciendo hace tiempos en Colombia, por fin esté reglamentada, esté bajo el seguimiento y la lupa de la Ley

El objetivo es que “las personas que vayan a acceder puedan hacerlo de manera segura, que no se vuelva un negocio, que no se vuelva un tema de Colombia como fábrica de niños para el mundo, ni mujeres que vayan a parir hijos para que la gente les compre. No”, dijo el congresista en la W.



Y agregó: “Este proyecto, que es necesario para el país, tiene varios puntos. Lo primero, que esta práctica, que se viene haciendo hace tiempos en Colombia, por fin esté reglamentada, esté bajo el seguimiento y la lupa de la Ley; que muchas personas y familias que quieren tener un hijo y no han podido, y lo quieran hacer de esta manera, tengan seguridad jurídica para ambas partes”.

Por otro lado, el proyecto de ley evitará que las mujeres sean esclavizadas “a través de la procreación de niños y niñas para extranjeros, como ha sucedido en países con condiciones de pobreza similares al nuestro”.



Es importante resaltar que al menos 16 proyectos que tuvieron como propósito regular la maternidad subrogada han terminado archivados. Se espera que este no termine igual.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción EL TIEMPO