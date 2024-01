Radicaron moción de censura en contra de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez

Este 11 de enero fue radicada la solicitud de 30 senadores para citar a un debate de moción de censura en contra de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez. Lo anterior por "incumplir el contrato de pago a la Organización Panam Sports, que debía hacerse en el mes de diciembre del 2023, para llevar a cabo los Juegos Panamericanos en Barranquilla".



Los congresistas que firmaron el documento son: Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Antonio Zabarain, Jorge Benedetti, Alfredo Deluque, Carlos Fernando Motoa, José Luis Pérez, Carlos Abraham Jimenez, Oscar Barreto, Didier Lobo, Paloma Valencia, Jonathan Pulido, María Fernanda Cabal, Yenny Rozo, Liliana Bitar, Marcos Daniel Pineda, Juan Pablo Gallo, Miguel Uribe, Juan Samy Merheg, Germán Blanco, Esteban Quintero, Paola Holguin, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño, Guido Echeverri, Nicolás Echeverri, Honorio Henríquez, Edgar Díaz, Jairo Castellanos, Andrés Felipe Guerra y David Luna.

En un comunicado, el senador Luna, de Cambio Radical, señaló que es necesario rechazar la gestión de Rodríguez por la pérdida de la sede de dicho evento programado para 2027.



"Este es un hecho sin precedentes en el que una gran cantidad de senadores de distintos partidos políticos se unen para firmar una proposición con el fin de citar a una moción de censura a un ministro. Además, dicha proposición cuenta con una gran participación de la bancada del Caribe, que es la región del país que resulta más afectada por la negligencia del Gobierno", aseguró el congresista.



Luna agregó que lo sucedido es una "vergüenza" y que en política toda responsabilidad tiene una consecuencia y "en este caso sería el retiro del cargo".

Bogotá 08 marzo 2023. La ministra del deporte, Astrid Rodriguez en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Después de perder la sede de los juegos Panamericanos del 2027, que se iban realizar en Barranquilla, por el incumplimiento de los pagos a la organización, Colombia, en cabeza del Gobierno, emprendió una cruzada para que las justas deportivas se realicen en territorio nacional.



El mismo presidente Gustavo Petro anunció esta semana en una rueda de prensa en la Casa de Nariño que viajará a Chile para reunirse con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, compañía que posee los derechos del certamen deportivo. También manifestó que habrá una labor de lobby internacional desde las embajadas.



Sin embargo, la intervención de Gobiernos no estaría permitida dentro del reglamento del Comité Olímpico Internacional, por lo que el país incluso podría ser sancionado por el actuar del Ejecutivo.



De hecho, la Carta Olímpica prohíbe la injerencia de los Estados en este tipo de situaciones.



Presidente Gustavo Petro en rueda de prensa sobre los Panamericanos. Foto: Presidencia

“Los miembros del COI no aceptarán de los Gobiernos, organizaciones ni terceras partes órdenes ni instrucciones susceptibles de comprometer su libertad de acción y de voto”.



No obstante, no se prohíben los acercamientos diplomáticos, que es lo que está adelantando el gobierno del presidente Petro. Es decir, siempre y cuando las acciones que se adelanten desde la Casa de Nariño no vayan en contravía del reglamento, no habrá dicha sanción.



REDACCIÓN POLÍTICA