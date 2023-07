El congresista David Racero dejará la presidencia de la Cámara de Representantes el próximo 20 de julio, mismo día en que arrancará un nuevo periodo legislativo en la que serán protagonistas las ‘reformas sociales’ –salud, pensional, laboral y, ahora, educación– que el presidente Gustavo Petro impulsa para lograr lo que él llama “cambios estructurales” en el país.



(Además: Congreso: se reanuda el pulso por las reformas del presidente Petro).

En entrevista con este diario, Racero afirmó que buscarán reconstruir la coalición de gobierno con congresistas que "de verdad estén comprometidos con la agenda de cambio" y les envió un mensaje a los partidos que se independizaron durante la pasada legislatura.



El aún presidente de la Cámara de Representantes señaló que en la coalición hay cabida y son bienvenidos congresistas del partido de la ‘U’, Conservador y Liberal "que consideren que hay que responder a un clamor ciudadano y popular de cambio".



"Yo he insistido mucho en que hay que reconocer que entre los propios partidos, en la misma ‘U’, en el Conservador y en el Liberal, hay congresistas que tienen unas simpatías muy grandes con la agenda que se ha propuesto por parte del Gobierno", dijo Racero.



Hay que recordar que el partido de la 'U', liderado por Dilian Francisca Toro, así como el Conservador, a cargo de Efraín Cepeda, se declararon independientes del Gobierno durante la pasada legislatura.



(Le puede interesar: Esta es la reforma de la salud que el Partido Liberal radicará el jueves).



No obstante, Racero, sin mencionarlos directamente, envió un contundente mensaje a los líderes de esas colectividades: "Insistimos en que los partidos, más que declararse en independencia ante el Gobierno, deberían pensarse más bien la independencia interna, porque los congresistas se deben a sus electores, no se deben al jefe del partido, y eso hay que enfatizarlo", agregó.



El representante del Pacto señaló que no se puede coartar la democracia de los congresistas y que no se puede coartar "el derecho legítimo, constitucional y legal" que tienen para poder adelantar las discusiones y las votaciones.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias