El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, cuestionó al ministerio de Hacienda por la no inclusión del impuesto que elevaba el gravamen de los cigarrillos y vapeadores.



Aunque Racero fue criticado por algunos congresistas por “no permitir la votación esta propuesta”, él se defendió y dijo que “la votación sí se hizo en el paquete de proposiciones de artículos nuevos no avalados por el Ministerio de Hacienda y que, en consecuencia, la plenaria las negó”.

Sobre el impuesto al tabaco, el presidente de la Cámara argumentó que siempre ha creído que el país pierde cuando se sigue evitando imponer este impuesto. "Por eso comparto que es absolutamente lamentable que el ministerio de Hacienda no lo apoyara. Es el ministerio quien debe dar respuesta”, enfatizó Racero.



Además, el congresista mencionó que que hace dos años fue ponente de un proyecto que precisamente le aumentaba la tributación al tabaco, por lo que sigue defendiendo que esta iniciativa debe ser realidad.



Este tema volvió a ponerse sobre la mesa cuando se hizo viral el caso de Nicole, una internauta que en su cuenta de Twitter compartió una foto en la que aparece en un hospital y contó que sufrió un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por consumir cigarrillos electrónicos.



“Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel) Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, narró Nicole.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

Nicole confesó que en ningún momento creyó que esto le podía pasar ya que no consumía tanto como las personas a su alrededor y de igual forma sufrió consecuencias en su salud.



“Son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mí, weeey yo no fumo tanto, ¡YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!!”, advirtió.



REDACCIÓN POLÍTICA