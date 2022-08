En el Congreso ha sido radicado un proyecto que busca tipificar como delito cuando una persona se quita el condón durante una relación sexual sin el consentimiento de su pareja.



Además de no ser consensuado, este acto, también conocido como 'stealthing', puede acarrear graves consecuencias para las víctimas, como lo son el contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.



Una medida así ya fue adoptada en California, en Estados unidos, en octubre de 2021. La ley tipifica esta práctica como una agresión sexual, permitiéndole a las víctimas demandar a los victimarios por daños, mas no se pueden presentar cargos penales.



En Colombia, este proyecto buscaría que los que incurran en esta práctica tengan que pagar entre dos y cuatro años de cárcel. Así mismo, busca que se agregue un parágrafo al artículo 210-A del Código Penal de manera que se considere como acoso sexual el contacto del pene con la parte íntima de otra persona cuando se ha retirado el condón sin consentimiento.



Sin embargo, el representante Peinado es consciente de los retos que supone para que las personas puedan demostrar que fueron víctimas de 'stealthing'.



En entrevista con la revista Semana, el representante liberal dijo: "Queremos generar un mecanismo que no se convierta en una lucha judicial de la palabra de unos y otros, pero entendemos también que es uno de los retos más complejos de estos proyectos. Creemos que hay algunas luces en algunos elementos objetivos,como la identificación de algún tipo de lesión o transmisión de ETS o embarazos no deseados, que se pueden constituir en medios o indicios para conformar una prueba".



El ‘stealthing’ (que en inglés significa sigilo o secretamente), si bien era algo silente, en los últimos tiempos ha llegado a convertirse en una especie de tendencia favorecida por su difusión a través de las redes sociales y de hecho en Alemania y el Reino Unido es considerada una forma de violación sexual y debe tratarse como tal.



Y este fenómeno ha empujado a algunas personas a presentar demandas contra los medios y los canales que difundan el ‘stealthing’, porque, según su criterio, esta no es una nueva tendencia, sino la consolidación de otra forma de abuso.