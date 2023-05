Quedan apenas cinco semanas de sesiones de la primera legislatura de este Congreso, y ya comienza la puja para saber quién asumirá la presidencia desde el 20 de julio, cuando inicie el segundo periodo. Si nada extraño ocurre, dicha dignidad la asumirá la Alianza Verde, como acordaron los partidos en junio pasado (primer año-Pacto Histórico, segundo año-Alianza Verde, tercer año-Partido Conservador y cuarto año-Partido Liberal).



Hasta el momento, han sonado cinco nombres, cuatro de la Alianza Verde y otro de la Coalición Centro Esperanza -que fue la coalición con la que sacaron 13 curules en total-. En cuanto a los primeros, están Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila. Por el segundo lote figura Humberto de la Calle.



En cuanto al exjefe negocaidor de los diálogos de La Habana, este sonaba como una alternativa ante la resistencia de algunos sectores a los Verdes. Sin embargo, según comentaron varios senadores, este habría rechazado cualquier posibilidad a disputar esta dignidad. El equipo de De la Calle añadió que “no le han hecho ofrecimientos y el tampoco está interesado”.



Esto recargó todas las aspiraciones en la Alianza Verde. Inti Asprilla sobresale ante su cercanía con el presidente Gustavo Petro, tanto que fue uno de los que frenó la entrada a la Coalición Centro Esperanza para las elecciones presidenciales y luchó para que el partido declarara la libertad para que una buena parte acompañara al ahora presidente. Además, es el hijo del fallecido Guillermo Asprilla, que perteneció al M-19 y fue escudero de Gustavo Petro.

El 20 de julio de 2022 se decidieron el orden de las dignidades del Congreso. Foto: Néstor Gómez

Sin embargo, por esa misma cercanía con el primer mandatario y su carácter confrontativo, Asprilla despierta ciertas resistencias tanto en el Legislativo como en su colectividad, cuya mayoría es de la orilla de centro . En el Congreso hay recelo a su elección. Lo han llegado a catalogar de ser un “Gustavo Bolívar chiquito” debido a los choques que han tenido con este y que lo asemejan al trato que tuvo el exsenador.



Además, según señalan algunos Verdes consultados, no tendría los apoyos suficientes en la colectividad para que lo escogieran como su candidato. Aseguran que solo tendría el voto propio y el de Fabián Díaz. El senador santandereano niega que haya tomado una determinación: “falta mucho”. Por otro lado, está Jota Pe Hernández, que ha cogido fuerza en la colectividad, y ya sentenció que “no votaré por nadie cercano al Gobierno”.



Asimismo, consultados de la colectividad hablan de una reunión en la que ‘Inti’ fue a pedir el visto bueno del presidente Gustavo Petro y este no habría dicho ni sí ni no. Sin un claro apoyo del primer mandatario, en los Verdes no planean jugársela por un perfil tan complejo.



También está el nombre de Angélica Lozano. La senadora brinda más confianza al Senado en pleno y tendría la mayoría de su partido. Sin embargo, en la colectividad reconocen que habría una especie de veto en la Casa de Nariño, al ser la esposa de la alcaldesa bogotana, Claudia López. El choque entre el presidente y la mandataria local frenaría las posibilidades de Lozano. Sin embargo, uno de la Alianza Verde en el Ejecutivo dio otra versión: “pareciera que no le molesta al presidente”.



Lozano la tendría difícil para tener el beneplácito del Pacto Histórico. No solo es la distancia que tendría con Gustavo Petro, sino que algunos aún recuerdan que Lozano habría tenido que ver con "la jugadita" que impidió que Gustavo Bolívar llegara a la segunda vicepresidencia en el periodo 2021-2022, que era el periodo que les correspondía y que el Senado bloqueó.



Los dos anteriores son los perfiles más reconocidos del partido que asumirá la presidencia para el periodo 2022-2023, pero las posibles objeciones con las que cargan le han abierto la puerta a Ariel Ávila e Iván Name.



El primero ha ganado reconocimiento como ponente de proyectos relevantes al Gobierno, como la ley de sometimiento. Incluso, este ya dijo a los verdes que tiene interés por la dignidad. No obstante, también tendría algunas resistencias en algunos sectores del Senado y en su colectividad no ha caído bien que salga de la cuerda de Claudia López y aún así decida pelearle la dignidad a Lozano. Este supuestamente le habría comunicado a Lozano la intención de pelearle la presidencia y la respuesta no habría sido la mejor.



En cuanto a Name, este es uno de los “bajo perfil” de la Alianza Verde y uno de los más cercanos a la política tradicional. Esto lo podría convertir en el candidatos que reúne aceptación en sus filas y en la mayoría del Senado. No obstante, le juega en su contra los señalamientos de clientelismo y haber participado de la maniobra que sacó a Gustavo Bolívar de la segunda vicepresidencia en la legislatura de 2021-2022.



Ante tantas reservas con los aspirantes actuales, se comienza a decir que puede ser elegido “el candidato menos pensado” de la Alianza Verde. Incluso que salga de la Coalición de la Esperanza. Con el no de Humberto de la Calle, sería alguno de los dos senadores “En Marcha” (Guido Echeverri y Gustavo Moreno), la colectividad del exministro Juan Fernando Cristo.



