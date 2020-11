Los LSD, la nueva fuerza política que busca el centro

Una nueva corriente de pensamiento político parece estarse formando en el país: los llamados LSD o liberales socialdemócratas.



La tendencia de pensamiento ha venido surgiendo en los últimos meses en el Congreso, donde legisladores de diferentes partidos, cuya característica en común es tener origen liberal, han venido analizando la coyuntura del país y planteando posiciones comunes frente a determinadas propuestas para pasan por el Legislativo.



El nombre con el que se identifica a esta corriente proviene de la esencia del liberalismo, el cual, tras algunas influencias europeas, adoptó entre sus tendencias la socialdemócrata.

No se sabe, hasta el momento, hasta dónde llegará este grupo ni tampoco qué influencia tendría en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.



Por esto mismo, esta tendencia, que reúne a congresistas de ‘la U’, Cambio Radical y el Partido Liberal, no tiene nombre definido, jefes, estructura ni objetivos concretos.

Apenas se trata de una corriente de pensamiento que está naciendo y que tiene algunas posiciones en común.



Entre los nombres que se identifican como liberales socialdemócratas estarían Roy Barreras, quien renunció a ‘la U’ recientemente, y Roosevelt Rodríguez y José Ritter López, quienes siguen en ese partido.



Igualmente, Rodrigo Lara, senador que renunció a Cambio Radical, y Temístocles Ortega, quien sigue en ese partido. Y por los lados del Partido Liberal estarían Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Horacio José Serpa, Jaime Durán y Andrés Cristo.

Luis Fernando Velasco. senador liberal. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Precisamente, Velasco le dijo a EL TIEMPO que este grupo de liberales socialdemócratas “no es una disidencia del Partido Liberal, porque la disidencia la representan quienes se fueron de las ideas liberales y pidieron que la colectividad hiciera acuerdos con la derecha”.



“Nosotros lo que buscamos es que se haga control político a los gobiernos e interpretar a unos ciudadanos que tienen unos reclamos sociales”, afirmó Velasco.



Otro de los que han hablado públicamente de liberalismo socialdemócrata ha sido el senador Rodrigo Lara, quien la semana pasada anunció su renuncia a Cambio Radical.

Rodrigo Lara, senador que renunció a por Cambio Radical. Foto: Senado

Según Lara, se trata de construir un “reformismo liberal” o “liberalismo socialdemócrata” que debe impedir “que la población termine cediendo a los cantos de sirenas de quienes proponen cambios absolutos”.



“La mayoría de la población colombiana no quiere seguir oscilando entre la izquierda petrista y la derecha uribista. Lo que pasa es que en el centro político hoy no hay una causa lo suficientemente identificada y categórica, con ideas claras y carácter para defenderlas y competir contra dos causas, ellas sí muy poderosas, que son la de Uribe y Petro”, dijo Lara.



Esta intención de alejarse de los extremos, sin embargo, no parece ser compartida por todos los liberales socialdemócratas, algunos de los cuales creen que Petro es una opción que no se puede vetar.

Los 'verdes'

Aunque esta corriente de pensamiento político parece ubicarse más al centro, quienes representan a la centroizquierda, como los ‘verdes’, no están, por el momento, entre los liberales socialdemócratas.



El senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, afirmó que aunque coinciden en la necesidad de moverse más hacia el centro, los ‘verdes’, por ahora, están en su propia línea de pensamiento.



“Vamos a buscar una coalición, y ellos deben estar en una coalición”, afirmó Sanguino.



Nadie sabe hasta dónde llegarán los liberales socialdemócratas y si serán una fuerza viva que compita en las próximas elecciones, pero lo que sí es cierto es son una fuerza naciente que podría convocar a más sectores políticos en el país.

