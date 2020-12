El llamativo grupo de los congresistas que no tienen partido

Un grupo de al menos siete congresistas está en este momento legislando sin tener un partido político definido, lo que ha llamado la atención de varios observadores políticos.



Por diferentes razones, estos congresistas han salido de sus colectividades o, en otros casos, nunca las han tenido y podría decirse que están actuando en el Legislativo a nombre propio.



Se trata de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes salieron del partido de ‘la U’; Jorge Enrique Robledo, quien se escindió del Polo; Jonatan Tamayo –conocido como ‘Manguito’-, quien fue expulsado de la ASI, y Rodrigo Lara, quien anunció su retiro de Cambio Radical hace unos días.

En esta baraja también están el senador Gustavo Petro y la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quienes llegaron al Congreso por haber ocupado en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018.



Sin embargo, el movimiento político del que vienen, Colombia Humana, no tiene personería jurídica y, por lo tanto, ellos dos no cuentan con un partido político definido en el Legislativo.



El tema ha llamado la atención tomando en cuenta que, según las normas, los electores votan por un partido político y luego por el candidato de esa colectividad que representa sus preferencias. Esto hace que las colectividades sumen votos y alcancen el umbral para tener presencia en el Congreso y mantener su reconocimiento jurídico.

Los senadores Roy Barreras (izq.) y Armando Benedetti hacen parte del grupo de los congresistas sin partido. Foto: Mauricio Moreno - Diego Caucayo / Archivo EL TIEMPO

Por ello, algunas interpretaciones jurídicas indican que las curules pertenecen a los partidos políticos y no a los congresistas, pero hay otros que sostienen que no.



Adicionalmente, se supone que existe una ley de bancadas que estipula que los congresistas de un partido deberían, generalmente, actuar de manera coordinada, so pena de tener sanciones internas en sus organizaciones políticas.



En el caso de estos siete congresistas, sin embargo, no parece aplicarse ninguno de estos principios y las salidas de sus partidos políticos han derivado en que, hasta el momento, sean unos legisladores sueltos, que no pertenecen a ninguna bancada partidista y toman decisiones basados en sus propios fundamentos y no en las orientaciones ideológicas de una organización política.



En medio de este hecho, el Consejo de Estado tramita una petición de pérdida de investidura contra Barreras y Benedetti, quienes, según los demandantes, podrían abusar de sus dignidades por no estar afincados en un partido político específico.

