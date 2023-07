Este jueves 20 de julio, en el inicio del segundo periodo legislativo, clave para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, el plato fuerte de la jornada será la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.



Estas dignidades les corresponden, respectivamente, a la Alianza Verde y al Partido Liberal. Ambos han librado una dura puja y hasta anoche en ninguna de las dos colectividades se habían puesto de acuerdo para presentar un candidato único a las plenarias.



(Además: 'Hay mucha mezquindad en la bancada verde': Miranda sobre presidencia del Senado)

Así que, por lo menos hasta esta mañana, serán varios los nombres que se pondrán a consideración de ambas corporaciones para definir quiénes dirigirán el Congreso. Y, por ahora, es difícil hacer predicciones.

La puja verde



(Lea también: Ariel Ávila: ¿la carta tapada para la presidencia del Congreso?)



En Senado, en principio, postularán su nombre Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila. Alguno podría retirarse, si se logran acuerdos, e, incluso, podrían aparecer nuevos candidatos. Nada está escrito.

Facebook Twitter Linkedin

Inti Asprilla, Angélica Lozano, Ariel Ávila e Iván Name están en la puja. Foto: Archivo

No obstante una votación de bancada que se llevó a cabo este miércoles y en la cual Lozano obtuvo 8 de 13 votos, los demás candidatos siguen firmes en su decisión de presentar su candidatura a la plenaria para reemplazar a Alexánder López.

Name, Asprilla y Fabián Díaz —quien no ha manifestado su intención de aspirar— se retiraron de la votación y Ávila, por su parte, se abstuvo de participar.



Aunque Lozano es una de las voces más representativas de la colectividad y respetadas del Congreso, todavía busca generar todos los consensos para ser elegida. Uno de los principales factores que juega en su contra es su esposa, la exsenadora y alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



(En contexto: Angélica Lozano ganó votación en Alianza Verde; sigue puja por presidencia del Senado)



La distante relación entre Petro y López habría impedido que el mandatario le diera el guiño a la senadora. Además, algunos sectores tradicionales y que han sido antagonistas de López no ven con buenos ojos que su esposa llegue a presidir el Congreso, aunque consideran que Angélica podría darles garantías a las bancadas oficialistas, independientes y opositoras.

Acta de Bancada de 13 senadores de la Coalición Verde Centro Esperanza



8 de 13 senadores me postulan a la presidencia del senado. pic.twitter.com/7oLy8ULaWI — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) July 19, 2023

Quien sí tendría el guiño de la Casa de Nariño es Asprilla, pero congresistas de partidos tradicionales consultados por este diario aseguran que el senador es “radical” y “no creen que dé garantías”.



De hecho, se recuerda el duro enfrentamiento que tuvo con su compañero de bancada Jota Pe Hernández durante un debate en junio. Para la Casa de Nariño, lo ideal sería que presidiera Asprilla, pues es un hombre afín a la propuesta del cambio de Petro, pero las cuentas, hasta esta mañana, no le son favorables al senador.



(Lea también: ¿Cómo le fue al gobierno de Gustavo Petro en la primera legislatura?)



Bajo este panorama, surgieron los nombres de Ariel Ávila e Iván Name. Ariel, que si bien es primíparo en el Capitolio, en un año se ha convertido en una voz fundamental principalmente en temas de paz. Pero algunos sectores consideran que todavía le falta experiencia para ocupar uno de los puestos más importantes del país. Name, por su parte, podría ser una alternativa que verían con buenos ojos tanto en el Gobierno —aunque ha sido crítico de este— como en el Congreso para garantice las adecuadas condiciones para el debate.



(Lea: 'Lo ideal es una coalición que garantice el tránsito de las reformas': Inti Asprilla)



Esta situación se veía venir y en el partido lo sabían. La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, anticipó este miércoles en una entrevista con EL TIEMPO que no se iban a poner de acuerdo y dijo que “hay mucha mezquindad en la bancada. No se están reconociendo los liderazgos históricos del partido y, lastimosamente, se va ir a voto limpio a plenaria y quien va a perder, sin lugar a dudas, es el partido”.

Los nombres liberales



Por los lados liberales, el panorama tampoco es claro y se espera que se presenten tres nombres a la plenaria. Se trata de Julián Peinado, Andrés Calle y Carlos Ardila.



Calle era fijo candidato, y tenía apoyo del jefe del liberalismo, César Gaviria, pero en la bancada surgió molestia con él por su cercanía con el Gobierno. De hecho, tendría el aval de la Casa de Nariño para quedarse con la dignidad. En algunos sectores, sin embargo, consideran que la elección de Calle podría servir de puente para mejorar las relaciones entre el Partido Liberal y la Casa de Nariño.

Facebook Twitter Linkedin

Julían Peinado - Andrés Calle - Carlos Ardila Foto: Archivo particular

(En contexto: Así va la puja en el Partido Liberal por la presidencia de la Cámara de Representantes)



Peinado, por su parte, obtuvo la bendición de Gaviria para presentar su nombre y anoche esperaba llegar a un acuerdo con Ardila para que solo aspirara uno de los dos y así no dividir los votos.



De concertarse, el nombre que surja podría quedarse con una parte considerable de votos liberales, algunos conservadores y, seguramente, de Cambio Radical y el Centro Democrático, quienes votarían en contra del candidato de Petro.

Jugadas de última hora



No es la primera vez que llega el 20 de julio y no hay acuerdos en los partidos.

Uno de los casos más recientes fue en 2016, cuando la presidencia de la Cámara le correspondía al Partido Liberal. En esa ocasión, todo estaba listo para elegir a Miguel Ángel Pinto, pero unas semanas antes de la elección Alejandro Carlos Chacón decidió aspirar, lo que provocó una dura puja en la colectividad que solo se resolvió cuando ambos congresistas, quienes hoy son senadores, acordaron dividirse la presidencia. El primer semestre sería para Pinto y el segundo para Chacón.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara de Representantes en 2018 Foto: @ChaconCongreso

Sin embargo, en diciembre de 2016, cuando debía asumir Chacón, Pinto ignoró el acuerdo y siguió ocupando el cargo hasta el final de la legislatura.



Otro emblemático caso sucedió en 2009 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El Gobierno contaba con que el Senado fuera dirigido por Gabriel Zapata, de la Alternativa Liberal de Avanzada Social, pero las fuerzas en el Congreso se alinearon y escogieron a Javier Cáceres, de Cambio Radical. Esta jugada fue calificada como “el último clavo” para el entierro del referendo con el que el exmandatarios buscaba quedarse con la presidencia por tercera vez.

Alianza Verde presidirá el Congreso dividida

Alianza Verde no atraviesa por su mejor momento. Si bien presidirá desde este jueves el Congreso, la lucha por llegar a esta dignidad dividió el partido. Aunque este miércoles hubo una votación de bancada que dejó a Angélica Lozano como la candidata oficial, varios congresistas no reconocen el resultado y se postularán pese a la decisión de las mayorías.



A esto se suma la disputa que hay de cara a las regionales, específicamente en la carrera por llegar a la Alcaldía de Bogotá, cargo que ocupa Claudia López.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

(En otras noticias: Gustavo Bolívar será el candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá)



El partido, por ahora, no presentará candidato, pues luego de realizar una encuesta sus candidatos fueron superados por Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, por lo que se decidiría apoyar a alguno de estos nombres. Esto deja en una posición incómoda a un partido que en las regionales de hace cuatro años se quedó con 5 ciudades capitales y hace un año obtuvo 28 curules en el Congreso.

Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, explica que estas disputas se dan porque la colectividad, históricamente, ha tenido un ala más de izquierda y otra más hacia el centro, por lo que son evidentes sus divisiones.



Por eso, el panorama es más bien sombrío de cara a las regionales, donde no tiene candidatos fuertes y una eventual reestructuración podría darse ante una eventual candidatura presidencial de López, pero el académico se pregunta “qué capacidad tendrá Claudia para que el partido se vaya con ella y no con la persona que se decida en el petrismo”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com