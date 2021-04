¿Quiénes quedarían eximidos de pagar la libreta militar?

Los jóvenes que se encuentren definiendo su situación similar y su familia haya sido impactado económicamente como consecuencia de la crisis generada por el covid-19 quedarían eximidos de pagar la libreta si son catalogados como reservistas de segunda clase.

Así lo establece un proyecto de ley que será discutido este martes en su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara. La iniciativa busca no solo generar un alivio a las familias colombianas cuyos miembros deben definir su situación militar pero no cuentan con los recursos para el pago de la libreta debido a la crisis económica, sino permitir que estos jóvenes eventualmente puedan acceder al sector productivo.



Cabe recordar que contar con la libreta militar es uno de los requisitos que se exigen en varias organizaciones para acceder al mercado formal.



Los beneficiados, según el texto del proyecto, deben reunir alguna de las siguientes causales:



1. Que alguna de las personas de quien dependa económicamente le haya sido terminado, suspendido o desmejorado su contrato de trabajo o de prestación de servicios como consecuencia de la covid-19, para lo cual deberá allegar el documento que acredite la terminación, suspensión o desmejoramiento de su vínculo laboral o contractual.



2. Que alguna de las personas naturales comerciantes y no comerciantes de quien dependa económicamente haya iniciado proceso de insolvencia o reestructuración a causa de las consecuencias económicas de la covid-19.



3. Que alguna de las personas de quien dependa económicamente haya registrado una disminución de sus ingresos de más de 30 por ciento como consecuencia económica de la covid-19 durante al menos cinco meses consecutivos, para lo cual deberá allegar certificado suscrito por contador público titulado e inscrito.



4. Que alguna de las personas de quien dependa económicamente sea perteneciente a cualquier ramo de las ciencias de la salud, de los sectores de abastecimiento de alimentos, seguridad y servicios generales de aseo o limpieza que hayan prestado sus servicios atendiendo la pandemia ocasionada por el covid -19, para lo cual será suficiente la acreditación del vínculo laboral o contractual en dichos sectores.



Como señalan los autores de la iniciativa, liderada por la bancada del Partido Liberal, según el Ministerio de Defensa durante los últimos cinco años, 379.630 ciudadanos obtuvieron la libreta militar de reservista de segunda clase.

El proyecto debe superar cuatro debates para convertirse en ley.



