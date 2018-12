Tres supuestos ambientalistas, entre sospechosos de lanzar ratones

Desde la misma noche del martes, las autoridades de policía se dieron a la tarea de buscar a los culpables de haber lanzado, en la tarde del martes, ratones a la bancada del Centro Democrático, en el Senado. También les tocó la tarea de buscar a los roedores que cayeron al recinto.

El episodio se produjo en la tarde del martes, en plena sesión del Senado, cuando una persona ubicada en la parte destinada al público que asiste a las sesiones de la corporación lanzó un paquete que contenía ratones vivos y confeti sobre los senadores uribistas y su jefe máximo, el expresidente Álvaro Uribe.



De inmediato se suspendió la sesión -que terminó siendo levantada- y que el expresidente Uribe se desplazó a las barras en busca de los responsables del ataque.



EL TIEMPO supo que, desde la misma noche del martes, las autoridades comenzaron las investigaciones, las cuales arrojan, hasta el momento, tres personas sospechosas de haber lanzado a los animales.

De acuerdo con esta pista, la Policía entrevistó, en la misma noche del martes, a todas las personas que estaban en las barras, de las cuales las tres últimas, a juicio de las autoridades, no tuvieron respuestas concretas ni claras sobre el origen de su presencia allí ni sobre el incidente.



Las autoridades les tomaron los datos y las dejaron en libertad debido a que, según las normas, no fueron sorprendidos en flagrancia y, por no existir orden judicial, no podían ser detenidas. Es decir, que estos tres sospechosos quedaron en libertad.



Sin embargo, el senador uribista Santiago Valencia aseguró en su cuenta de Twitter que la principal sospechosa es una mujer militante de Colombia Humana.

La principal sospechosa del episodio de los ratones ayer en el congreso es una militante de la Colombia Humana en Chia. Contra quien sea el responsable interpondremos acción penal basados en la ley de protección animal. — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) 12 de diciembre de 2018

Por ahora las autoridades siguen investigando cómo ingresaron los ratones al Capitolio, su origen y cómo fue armado el paquete que terminó en las curules del Centro Democrático.



Lo que sí se sabe es que estas tres personas ingresaron al Capitolio autorizadas por la oficina del senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez, miembro de la bancada víctima del ataque.



En la mañana de este miércoles, la oficina del congresista emitió un comunicado en el que admite que desde su despacho se autorizó el ingreso “de buena fe” de estas personas e igualmente se rechaza “cualquier acción que pueda terminar en ataques contra la dignidad” del Centro Democrático, el partido de Ramírez.



Según esa versión, las tres personas se presentaron como “líderes ambientalistas interesados en la recuperación de la Laguna de Fúquene”, en Cundinamarca, y dijeron que llevaban una “invitación a un foro” sobre la recuperación de este ecosistema.



“No conocíamos a las tres personas que de buena fe fueron agendadas por mi despacho”, aseguró el senador Ramírez.

Sospechosa de lanzar las ratas es una d las afectas a la Colombia Humana y persona q todos en Chía conocen como una líder de la campaña d Petro en ese municipio. Acá la foto de anoche y otra con el senador Sanguino en la consulta anticorrupción. Tenemos videos de ella en campaña pic.twitter.com/9Fzk7WG8wt — Ciro A. Ramirez (@CIROARAMIREZ) 12 de diciembre de 2018

Dos ratones atrapados

En cuanto a los ratones lanzados, las autoridades lograron encontrar a dos de ellos, hay un tercero que no ha sido encontrado, y un cuarto -del que hablan algunas versiones- que no ha sido visto hasta ahora.



En el momento de ser lanzados sobre la bancada uribista, uno de los animales quedó atrapado en una de las curules del Centro Democrático, en el recoveco donde están instalados los computadores con los que los senadores proceden a hacer sus votaciones.



Desde la tarde del martes, algunos senadores y asesores presentes en el recinto trataron de atrapar a los animales, pero la agilidad de los ratones, blancos y al parecer de laboratorio, produjo que la labor no fuera tan sencilla.

Nuevas medidas

El presidente del Senado, Ernesto Macías, confirmó una serie de medidas que se tomarán para evitar que hechos como el del pasado



En sentido, la primera medida se centra en el hecho de que se cerrará el acceso a las barras para los visitantes. Únicamente se permitirá el acceso para la prensa acreditada.



Esa medida, según Macías, se mantendrá hasta el momento en el que se pueda garantizar que se tengan unas cámaras que permitan monitorear esas graderías.



Este diario supo que una de las dificultades para que las autoridades esclarezcan los hechos es que las cámaras ubicadas dentro del recinto del Senado no están enfocadas sino en una parte de las barras en la cual no alcanzan a captar con precisión quién fue el responsable del hecho.

“Debe haber un registro claro de que quiénes entran a las barras, que se identifiquen con las cédulas, que haya una requisa más exhaustiva y que esté claro quién lo invitó”, dijo Macías.



Además, hoy la presidencial del Senado emitirá una circular en la que se les anuncia a los legisladores que ellos serán los responsables por las personas que ingresen con autorización de sus oficinas. Para Macías, es necesario “darle un giro a la seguridad del Congreso”.



Sobre los responsables del hecho, el presidente del Senado, dijo que en la noche del martes fue informado que la Policía ya tenía un sospechoso. “El tema no es saber quién fue, ni de dónde vino, sino que lo judicialicen”, dijo Macías.



