Las claves: propuesta de día libre en el trabajo por donar sangre

Un proyecto de ley promovido por el senador José Alfredo Gnecco Zuleta busca incentivar la donación de sangre en el país brindando beneficios especiales para los empleados públicos, contratistas y trabajadores oficiales.



La iniciativa consiste en que quienes efectúen donación de sangre a bancos oficiales reglamentados por el Ministerio de Salud y protección social tendrán derecho a no concurrir a su trabajo y a un día remunerado con solo la presentación del documento que acredite la donación.

También propone a las empresas del sector privado incentivar programas hacia los trabajadores que donen sangre por lo menos dos veces al año. Para esto, los empleados y empleadores por mutuo acuerdo definirán los días para efectuar la donación.



Además, el Ministerio de Salud y Protección social deberá estructurar, diseñar e implementar el banco Nacional de Sangre, en coordinación con las Secretarías de Salud distritales, departamentales y municipales, de todo el país.

Argumentos

Incentivos a donantes: El proyecto advierte que actualmente no hay ningún incentivo formal para los donantes de sangre debido a que esta actividad es definida con un carácter meramente solidario, el cual no debe ser remunerado.



“El marco normativo colombiano no desarrolla de manera profunda incentivos adecuados para la donación de sangre en Colombia. A través de los años, las diferentes leyes y decretos se han encargado de regular la manera como se debe donar sangre. Dadas las condiciones actuales en la donación de sangre, que serán desarrolladas a continuación, se evidencia la necesidad de actualizar el marco normativo colombiano, para que se incentive la donación de sangre en Colombia”, dice el proyecto de ley radicado en agosto de este año.



Baja donación: los 84 bancos de sangre públicos, privados y hospitalarios atraviesan una situación crítica, puesto que los niveles de donación son bajos. Para el 2014, se obtuvo un total de 790 mil de donantes, sin embargo este número no abastece el total de pacientes necesitados tanto en el sector rural como en el urbano.



La cifra ideal para obtener niveles óptimos de transfusión está entre 30 y 40 donantes por cada mil personas, no obstante esta meta no se cumple en el país, debido a que se cuenta con un total de 16 voluntarios.



Ejercicio saludable: esta actividad permite limpiar la sangre, reduce las posibilidades de sufrir ataques cardiacos y accidentes cardiovasculares. Así mismo, las personas que padecen problemas con el colesterol, pueden depurar triglicéridos afectados, permitiendo la formación de lípidos buenos.

Situación en el mundo

El proyecto expone que Ecuador cumple en un 100% en el suministro de sangre, según una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud; Chile se destaca con un 75% de suministro de sangre, mientras que Colombia se mantiene en un 50%. Sin embargo, Perú logra un 20%.



Indica que Uruguay, que implementó un día laboral remunerado a quien realice donaciones, es el que tiene mayor número de donantes.



