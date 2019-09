¿Quién será el reemplazo de Heriberto Sanabria en el CNE?

El Congreso de la República se encuentra analizando quién sería el sucesor del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Heriberto Sanabria, fallecido el pasado viernes, en Bogotá.



​La elección de los magistrados actuales se produjo en agosto del año pasado en una sesión del Congreso en pleno, en la que los partidos políticos elaboraron planchas o listas con los nombres de quienes compitieron por esos cargos.

Una de las planchas, la que armaron los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres, Mira, Aico y el Consejo Comunitario La Mamuncia, fue la mayoritaria y logró elegir seis de los nueve magistrados del CNE, entre ellos Sanabria.



Por ello, las normas indican que debe llamarse al siguiente en esta lista, que es Hollman Ibáñez Parra. Fuentes del Congreso le confirmaron a EL TIEMPO que Ibáñez Parra, quien se desempeñó en el pasado como funcionario de la Registraduría, no cumple con los requisitos para integrar el tribunal electoral.



Según el registro de esa elección, que se dio el 29 de agosto del año pasado, la Comisión de Acreditación conceptuó que Ibáñez Parra "no acredita la experiencia profesional exigida por la Constitución".



Esto significa que no podría ser llamado para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muerte de Sanabria y que este tendría que ser llenado con Juan Antonio Nieto Escalante, exdirector del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).



La provisión de la vacante se producirá tan pronto el Consejo Electoral envié al Congreso la notificación de la falta absoluta de Sanabria.

