Aunque en política no hay nada escrito, podría afirmarse que si hoy fuera la elección del próximo presidente del Congreso, Angélica Lozano sería la ganadora.



Faltan 28 días para que se lleve a cabo la elección y desde hace unos meses en la Alianza Verde, partido al que le corresponde esta dignidad según los acuerdos que hicieron los partidos, hay una intensa puja por quedarse con el puesto.



e las mayorías del Senado. La consideran como una mujer experimentada y alguien que podría darles las garantías a los partidos independientes y opositores para garantizar sus derechos legislativos. Un número importante de su colectividad también considera que debe de ser ella por su trayectoria y ser una de las voces más importantes de los ‘verdes’.



Inti vs Jota Pe Foto: Captura de video

Sin embargo, en la Casa de Nariño no quieren que Angélica llegue a la presidencia. Una de las razones sería las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, quien es la esposa de Lozano.



El senador Inti Asprilla sería la ficha del palacio presidencial. Pero Asprilla tiene un problema y es que las mayorías no lo ven con buenos ojos y no creen que sea garantista. Además del duro enfrentamiento que tuvo la semana pasada con su compañero de bancada Jota Pe Hernández, en medio del debate de la reforma constitucional que buscaba legalizar el cannabis. La actitud de Asprilla no fue bien vista por algunos sectores, pues consideran que no es apropiada para alguien que aspira a dirigir el Congreso.

Inti Asprilla, Angélica Lozano, Ariel Ávila e Iván Name están en la puja. Foto: Archivo

Bajo este panorama, surgen dos nombres: Ariel Ávila e Iván Leonidas Name. Los nombres de ambos senadores han sido propuestos por algunos sectores de los ‘verdes’ y del Senado porque podrían dirimir la falta de consensos frente a Lozano y Asprilla.



Si bien Ávila es nuevo en el Congreso, ha demostrado tener experiencia en el Legislativo y ha sacado adelante debates como el de la ley de sometimiento. A los sectores alternativos no les disgusta una eventual presidencia, pues les da palo por igual a todos los sectores.



Y Name puede ser un hombre que les genere más confianza a los partidos tradicionales, por lo que su nombre es una buena opción.



Quien hasta el momento tiene las mayorías es Lozano y si no se logra llegar a un consenso pronto, sería la siguiente presidenta del Congreso en un año en el cual el Gobierno espera sacar adelante las reformas de la salud y pensional, que ya están en curso, así como la laboral, que tendrá que ser radicada nuevamente tras hundirse y la de la educación, la cual fue anunciada por Petro.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA