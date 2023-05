Hace poco menos de un año, la representante Jennifer Pedraza estrenó su curul oponiéndose a la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general. La que para ese momento era reconocida como la representante más joven del Congreso lideró el llamado para que se votara en blanco, puesto que consideraba que se estaban cometiendo varias faltas en el proceso.



“Hoy voto en blanco y presentaremos demanda de nulidad de elección del Contralor General. Poner entes de control de bolsillo convirtió a esta institución en un sicario judicial contra quienes somos críticos y en un chaleco antibalas para los poderosos”, dijo Pedraza durante la elección de Rodríguez.



Precisamente esta demanda de nulidad que anunció el 18 de agosto fue la que terminó sacando al contralor de su cargo nueve meses después. Con un solo fallo, Pedraza pasó de ser conocida por su trabajo en el impulso en políticas a favor de los derechos de la mujer a ser la responsable de la nulidad de la elección de un contralor por primera vez en la historia reciente del país.

Jorge Enrique Robledo ha sido cercano a la carrera política de Jennifer Pedraza.

Sin embargo, antes de llegar a ser congresista, Pedraza ya tenía un amplio reconocimiento en el país. Desde la Universidad Nacional, donde estudió Ciencias Políticas y Economía, se posicionó como una importante lideresa estudiantil, que dio la pelea por la financiación de la educación superior. Incluso llegó a ser la representante estudiantil en el Consejo Superior Universitario.



La exrepresentante Ángela María Robledo ha trabajado de la mano de Pedraza y esta hace énfasis en el papel que jugó ella durante el paro estudiantil en los primeros meses del gobierno de Iván Duque.



“La conozco desde que era líder universitaria. Jugó una tarea muy importante en la movilización de 2018 pidiendo más recursos. A Jennifer la recuerdo en esa movilización buscando más recursos para aumentar el presupuesto de la educación superior y el acuerdo que suscribieron a Iván Duque para más recursos. Guardo mucha admiración por ella en lo político y lo personal”, le dijo Robledo a EL TIEMPO.



En dicha movilizaciones de 2018, Pedraza ganó notoriedad tras los varios encuentros que tuvieron con el entonces presidente Duque para lograr mayores recursos para la educación superior. Su activa participación como vocera incluso la hizo víctima de amenazas.



En ese entonces fue reconocida por su intervención en el Congreso para explicar las razones del paro y hacer un llamado para que en el presupuesto anual se incluyera un mayor apartado para las universidades públicas. El presidente del Congreso para ese momento, Ernesto Macías, trató de silenciarla y el Senado en pleno la apoyó para que siguiera.



“Mi nombre es Jennifer Pedraza y soy estudiante de la Universidad Nacional. Quiero referirme a la situación presupuestal. Todos los días tenemos que pasar por las ruinas del edificio de arquitectura y ver cómo el edificio de cine y televisión y el de artes plástica están cerrados porque se pueden venir abajo. Si así está la Universidad Nacional, como estarán las universidades regionales”, dijo la líder estudiantil, a la que solo se le dio un minuto para hablar.



Ante el poco tiempo otorgado para exponer la visión de los estudiantes, el Senado le pidió a Macías que le permitiera acabar la intervención a Pedraza. “Tiene 30 segundos para hablar, niña”, fue la respuesta del ahora exsenador. Esa reacción no cayó bien, pues fue interpretada como un acto machista del que era presidente del Legislativo.



Tras este suceso, Pedraza dijo a este diario: “La actitud de Macías es un factor común de este Gobierno, pues ha estado presente en Duque, la Ministra de Educación y prácticamente en toda la administración actual. No quieren escuchar a los estudiantes y trabajadores que defienden la universidad pública y privada”.

La exrepresnetante Ángela María Robledo destacó el papel que ha jugado Pedraza desde el liderazgo estudiantil hasta en el Congreso.

Su intervención en las negociaciones con el Gobierno fue reconocida por un amplio sector. Aunque también hubo tras facciones que estuvieron en desacuerdo con lo acordado y hasta la llegaron a graduar de “vende-paros”. Fueron varias las amenazas de las que fue víctima en 2019.



Jennifer Pedraza siguió en el movimiento estudiantil y desde allí estuvo vinculada en el Comité Nacional del Paro. Esta fue una de las voceras en las movilizaciones de 2021, las más fuertes que tuvo que enfrentar la administración de Iván Duque.

Además de su trabajo como líder estudiantil, desde muy temprano, Pedraza estuvo afiliada a las juventudes del Polo Democrático Alternativo: Polo Joven. Esta hacía parte de la vertiente del MOIR, sector liderado en ese momento por Jorge Enrique Robledo.



Su liderazgo estudiantil estuvo muy relacionado también con esa faceta política. Muchas de sus acciones fueron leídas a través de ese foco. Esto la hizo recibir tanto elogios como cuestionamientos. Su cercanía con Robledo hizo que varias veces se dijera que era el exsenador el que le dictaba la línea de sus pronunciamientos como lideresa estudiantil.



“Eso siempre fue mentira y habladurías. Éramos muy amigos, pero siempre ella tuvo su vuelo propio”, expresó el exsenador Robledo sobre estos comentarios. A esto agregó que los logros de ella solo deberían adjudicarse a esta: “ella estaba en el Polo desde hace mucho tiempo. En dos ocasiones fue elegida como representante de los estudiantes y eso es difícil en la Universidad Nacional porque allá la competencia política es muy fuerte”.



Como parte del MOIR, Pedraza salió del Polo en la escisión liderada por Robledo. Esta acompañó al entonces senador en la creación de Dignidad. Fue precisamente por este partido que llegó a Congreso.



No obstante, antes de poner su nombre en un tarjetón, Pedraza también fue la jefa de debate de la precandidatura presidencial de Jorge Enrique Robledo. “Este es un tema muy importante para mi vida y decidí conversar esto con mi madre, a quien le cuento muchas cosas, y lo que siempre he pensado es que me gustaría contribuir como joven en los programas a la Presidencia de la República, incluso he venido insistiendo que todos los que buscan llegar a ese cargo deben incluir las exigencias de derechos que hemos hecho los jóvenes en las movilizaciones”, fue lo que dijo al asumir ese cargo.



Luego, en 2022 confirmó su intención de ser representante a la Cámara por Bogotá. Con un total de 22.623 votos por ella, Pedraza fue elegida en marzo del año pasado como congresista. En este año en el legislativo, Pedraza no solo demandó la elección del contralor. También ha sido destacada por su papel en las comisiones económicas y por abanderar la agenda feminista y de la educación en el Legislativo.



“En ese ejercicio en una comisión económica ha abierto audiencias en temas relacionados con los derechos de las mujeres”, destacó Ángela María Robledo, que asimismo rescató que fue de las pocas que prestó atención a las amenazas proferidas por “Dragón Negro”, el militante anónimo de la Colombia Humana que amenazó a varias políticas: “interpusimos la demanda y Jennifer nos acogió para presentar la denuncia y nuestras perspectivas en el Congreso. Asimismo cuestionó a los partidos progresistas que ignoraron esto”.



Desde su curul, también fue una de las que se opuso al nombramiento de Víctor de Currea Lugo como embajador en Emiratos Árabes. Esta dio visibilidad a las denuncias que durante varios años hubo en contra del académico por posibles casos de violencia sexual y acoso. Este escándalo frenó la designación.



Su gestión no fue bien recibida por un sector de la izquierda cercano a Currea Lugo. “Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado”, trinó el exrepresentante Germán Navas Talero.

Víctor de Currea-Lugo fue denunciado por Jennifer Pedraza por los casos d eposible violencia sexual.

Pedraza no se quedó callada y respondió: “Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende. Cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar. Su comentario clasista y machista no nos intimida”. Esta fue apoyada por varias representantes que cuestionaron la posición asumida por Navas Talero.



Ahora último, aunque históricamente cercana a Jorge Enrique Robledo, esta ha marcado distancia. Incluso, hace poco anunció una tendencia dentro de Dignidad alejada del exsenador. Se trata de “Primero la gente”, una facción que nació como un intento de desligarse de las posturas más férreas del partido en contra del gobierno de Gustavo Petro.



“Desde hace años nos preocupa la desigualdad social, la crisis económica de nuestro país y la falta de acceso de gran parte de la población colombiana a los derechos fundamentales, y hemos estado trabajando desde distintos ámbitos para transformar estas situaciones”, reza el manifiesto con el que se originó “Primero la Gente”.



Pedraza lleva menos de un año en el Congreso, pero ya ha dejado su huella, sobre todo con el fallo que anuló la elección del contralor. No obstante, para muchos simplemente es la prolongación de lo que ha venido haciendo desde la Universidad Nacional. “Jennifer lo ha hecho muy bien en la Cámara. Tiene una ventaja y es que tiene un tiempo de lucha largo. Fue dirigente estudiantil. Ella es joven, pero tiene muchos años en estás luchas. Eso es lo que se está notando en el Congreso”, dijo Jorge Enrique Robledo.