Mario Castaño Pérez, quien en 2018 se convirtió en una especie de ‘barón electoral’ de Caldas, al obtener 73.079 votos en las elecciones al Senado, se encuentra hoy en medio de un escándalo.



Su nombre aparece en una investigación de la Fiscalía, señalado como uno de los cerebros de un escandaloso caso de corrupción para cobrar coimas por gestionar y lograr la adjudicación de contratos para terceros y hasta por exigir dinero a desempleados para poder ubicarlos en cargos públicos.

Castaño, quien espera repetir este domingo el éxito que obtuvo en las urnas hace cuatro años, es uno de los líderes del partido Liberal en el departamento de Caldas. EL TIEMPO se contactó con el equipo del expresidente y dirigente de ese partido político, César Gaviria y no obtuvo mayor respuesta, distinta a que esperarán a que lavance en la investigación.



“Respetamos a la justicia y el debido proceso. Que sean las autoridades, a las que acatamos, quienes esclarezcan los hechos. Aguardamos resultados”, dijo Rodrigo Llano, veedor del partido Liberal.



Por su parte, Castaño le dijo a este diario que: "Yo he sido una persona respetuosa de la Justicia; he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia".

¿Quién es Castaño?

El senador liberal nació en el municipio de Pácora, norte de Caldas, y nunca fue concejal ni diputado. Tuvo varios cargos públicos y ejerció como docente antes de lanzarse a la política, llegando a la Cámara de Representantes en 2014.

Desde ese momento Castaño, quien es de la casa política del fallecido senador Renán Barco, inició su camino para consolidarse como el máximo líder de las banderas rojas en Caldas. De hecho, con su apoyo, los liberales lograron la pasada alcaldía de Manizales.



Se dice que actualmente es uno de los aspirantes más fuertes para llegar al Congreso por el departamento. Entre las cuentas que hay al interior de los partidos en Caldas, aseguran que él y su principal fórmula a la Cámara, Octavio Cardona, tienen curules aseguradas.



En las pasadas elecciones presidenciales Castaño estuvo con Iván Duque desde la primera vuelta; mientras que para estos comicios se le relaciona, sin su pronunciamiento oficial, con Federico Gutiérrez, aunque algunos de sus colaboradores recogieron firmas para Alejandro Gaviria.

Más líos judiciales

Esta no es la primera tormenta judicial que salpica a Castaño. En 2013 fue demandado penalmente por enriquecimiento ilícito; investigación que fue archivada un año más tarde.



Entre el 2004 y el 2011 estuvo incluido en la investigación de transferencias y estados financieros de Industria Licorera de Caldas, empresa en la que laboró como gerente financiero y comercial.



Enfrentó, en 2018, una demanda por pérdida de investidura por presuntamente ausentarse o retirarse de más de 70 sesiones del Congreso de la República. Además, el año pasado ocupó uno de los primeros 10 bochornosos puestos en la investigación ‘los Vagos del Zoom’, liderada por la candidata a la Cámara Catherin Juvinao, la cual revisó las asistencias presenciales de los 106 senadores de la República, durante la legislatura de la pandemia.



En 2019 se abrió otra investigación en su contra por posible compra de votos en el departamento de Tolima, donde obtuvo 3.212 votos en las elecciones legislativas de 2018.

