Luego de una polémica que tenía en vilo la elección de Alexander López Maya como presidente del Congreso, finalmente el congresista fue elegido este martes por la plenaria del Senado como el reemplazo de Roy Barreras, con 84 votos a favor.



La plenaria se inició con una polémica porque la oposición pidió que se aplazara esta elección y que continuara la actual mesa directiva, la cual dirige el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien era el vicepresidente, pero, tras la salida de Barreras, quedó a cargo de esta corporación.



De hecho, hasta último momento se corrió el riesgo de que se cayera el nombramiento y que el Pacto Histórico perdiera la dignidad, pero los movimientos del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el presidente de la Cámara, David Racero, así como el voto del conservador Carlos Andrés Trujillo, salvaron a López y al Pacto.

¿Quién es Alexander López?

López Maya (Cali, 1967) llegó al Congreso para el período 2002-2006 como representante a la Cámara y luego pasó al Senado en 2006, donde ha permanecido hasta la fecha. Es abogado de la Universidad San Buenaventura y en la actualidad es el presidente del Partido Polo Democrático -cargo que ostenta desde el 2021-, en el que ha militado la mayor parte de su vida.



De joven estuvo ligado al movimiento sindical. A los 19 años consiguió un puesto como operario de acueducto en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y de ahí rápidamente ganó reconocimiento por su activismo hasta convertirse en el presidente de la organización de trabajadores de esa empresa.



Tal visibilidad le dio fuerza y le permitió llegar a la Cámara por su departamento con más de 38.000 votos. Allí se convirtió en uno de los más duros opositores a los dos gobiernos de Álvaro Uribe.



Desde su llegada al Congreso, ha apoyado, por ejemplo, el paro de trabajadores de caña de azúcar en 2008. Esta situación generó uno de los episodios más complejos de su vida política, luego de que el entonces ministro de Protección, Diego Palacio, denunció que varias personas cercanas a López tenían nexos con las Farc y estaban infiltrando las protestas -información que resultó ser falsa y que dejó una condena contra José Emilio Londoño Acevedo por los falso testimonio-.



Además, fue uno de los nombres que sonó para competir con el partido de la U de Dilian Francisca Toro por la Gobernación del Valle del Cauca para las elecciones regionales de octubre.

Alexander López en la plenaria del Senado.

Por supuestamente haber intervenido en un procedimiento policial contra personas que, al parecer, participaban en actos de vandalismo durante el paro nacional, la Procuradora General Margarita Cabello inició en junio de 2021 una investigación disciplinaria contra el senador Alexánder López Maya.



En su momento, López calificó esta apertura de investigación como "una persecución política" de la Procuraduría a congresistas de oposición.



Tras su elección, el sucesor de Roy Barreras dio sus primeras palabras a la prensa. "El presidente está angustiado por las reformas sociales", comentó López sobre su diálogo con Gustavo Petro en la jornada del lunes.



"Son reformas vitales y esa angustia nos la transmitió. Hay sectores que no les interesa que estas reformas se den. La decisión de que todo salga mal para que nada salga bien y vamos a llevar al país a un precipicio", dijo el senador.



En este mismo sentido, hizo mención a la postura original de David Racero, presidente de Cámara, de congelar la agenda: "No vamos a paralizar el Congreso, si toca, vamos a extras".



López estará a cargo del Congreso hasta el 20 de julio, cuando el Pacto Histórico deberá entregar la Presidencia a la Alianza Verde, a quien le corresponde la dignidad. Sin embargo, desde esta colectividad no se han puesto de acuerdo para elegir a un nuevo Presidente. Suenan Angélica Lozano, Inti Asprilla y Ariel Ávila, pero no hay consenso alrededor de ninguno de estos nombres.

