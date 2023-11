Alejandro Ocampo: él es el polémico congresista del ataque homofóbico a Polo Polo

El reciente video en el que Alejandro Ocampo bromea con regalarle un juguete sexual al congresista Miguel Polo Polo tiene al representante del Pacto Histórico en el ojo del huracán. Varios sectores rechazaron con vehemencia las declaraciones del político y las tacharon de homofóbicas.



(Le puede interesar: 'Discurso homofóbico': Comisión de diversidad rechazó declaraciones de Alejandro Ocampo)

"Voy a comprarme este juguete para la oposición. Para Polo Polo y sus amigos. El martes lo voy a llevar al Congreso", aseguró Ocampo mientras sostenía un consolador.



Inmediatamente el rechazo fue expresado por varios congresistas e incluso por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública LGBTIQ+ del Legislativo, la cual emitió un comunicado en el cual señala que las declaraciones de Ocampo son "machistas, intolerantes y homofóbicas".

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Ocampo y Miguel Polo Polo. Foto: Redes sociales.

"En una sociedad diversa como la nuestra, es imperativo que todos los legisladores contribuyan a un discurso público que fomente la inclusión y el entendimiento", aseguraron los integrantes de dicha comisión.



"Le exigimos al congresista Alejandro Ocampo que ofrezca excusas públicas y envíe un claro mensaje de respeto por la diversidad a la sociedad colombiana", agregaron.



(Además: Duras críticas a Alejandro Ocampo por ataque homofóbico contra Polo Polo)

Por su parte, el representante involucrado en la polémica atendió ayer a algunos medios de comunicación y afirmó que "yo en los comentarios jamás digo que Polo Polo es esto o lo otro (...) Mi comentario no es homofóbico, yo no me meto con la homosexualidad de nadie".

Facebook Twitter Linkedin

El congresista compartió muestras de productos hechos con marihuana. Foto: Tomada de redes sociales

¿Quién es Alejandro Ocampo? Este congresista nació en el Valle del Cauca y fue criado en el Distrito de Aguablanca en Cali para luego formarse como profesional del Deporte de la Escuela Nacional del Deporte. Sus estudios políticos los adelantó en la Universidad Santiago de Cali y en la Universidad Javeriana.



En 2015 aspiró a la Gobernación del Valle del Cauca por el Polo Democrático pero perdió logrando apenas el 1,78 por ciento de los sufragios. Ahora es representante a la Cámara por el Valle avalado por el Pacto Histórico que tuvo lista cerrada en el departamento en el periodo constitucional 2022-2026.



Al interior del legislativo ha sido promotor de la regulación y legalización del cannabis de uso adulto, la defensa del agua, la promoción y fortalecimiento de los Acueductos Rurales y Comunitarios y la disminución de peajes en Colombia.

Durante este transcurrir no ha estado exento a polémicas y de hecho se ha enfrentado a varios miembros de la oposición e incluso con al actual alcalde electo de Cali, Alejandro Eder.



(Lea: La propuesta de Alejandro Ocampo para que se deje de comprar almuerzo a congresistas)



El pasado mes de julio, en medio de una elevada discusión la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró que iba demandar a Ocampo por señalar a su familia de 'robarse' el país.

El intercambio de palabras se dio en un debate de W Radio donde los políticos opinaron sobre el nombramiento de Ómar Camacho como nuevo ministro de Minas y Energía.



Allí, el representante aseguró que el abuelo de la senadora, Guillermo León Valencia, "fue el causante de que existan las Farc, fue el problema del desastre del Cauca, usted representa esa clase política rancia de toda la vida, que ha vivido del Estado, que ha sido injusta con los pobres. El país se lo roban desde su abuelo y antes de su abuelo”, indicó.

En lo que respecta a Eder, durante la campaña electoral Ocampo radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una demanda para que se revoque la candidatura de Alejandro Eder a la alcaldía de Cali debido a que, supuestamente, no cumple con las calidades exigidas por la ley para lanzarse a dicho cargo.



En la argumentación de Ocampo este señaló que Eder no cumple con ningún requisito debido a que nació en Estados Unidos, como lo certifica el registro civil de candidato, y debido a que no cumpliría con el requisito de haber vivido en el último año en Cali.

En las últimas semanas, Ocampo propuso que los congresistas asumieran el costo de sus almuerzos con su propio sueldo en lugar de recibir alimentos por cuenta del legislativo.



Ahora, el representante es noticia por una acción que ha sido tildada de homofóbica y por la que varios congresistas han pedido que se retracte.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA