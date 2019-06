Queja contra Presidente de Comisión que levantó sesión por Santrich

Luego de que el pasado miércoles 12 de junio el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Jairo Giovany Cristancho Tarache, levantara la sesión en la cual se iba a discutir el proyecto Ley de la Comida Chatarra por la llegada de Jesús Santrich al recinto, se interpuso una queja en la Comisión de Ética en su contra.



Cristancho, poco después de que ingresó Santrich a asumir sus funciones en esa Comisión, un día después de que se posesionara como congresista, le indicó a los representantes a la Cámara que estaban presentes que no era “capaz de seguir presidiendo” por la presencia del exjefe guerrillero y levantó la sesión del día.

Los abogados Soraya Gutiérrez Argüello y Alirio Uribe Muñoz, quienes hacen parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señalaron que en ese momento, el congresista, quien hace parte de la bancada del Centro Democrático, olvidó citar la siguiente sesión y agendar los proyectos que se debían discutir, por esta razón fue interpuesta una queja en su contra.

En el documento que fue presentado a la Comisión de Ética se destaca que ese día se debía discutir la iniciativa parlamentaria en la que se incluye las etiquetas explicativas para bebidas azucaradas y otros alimentos, con la cual se “busca establecer medidas de salud pública orientadas al control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, buscando legislar para prevenir dichas enfermedades, salvar millones de vidas y mejorar el nivel de garantía de los derechos a la salud, a la alimentación adecuada, y a la información relativa a los bienes y servicios ofrecidos a la comunidad”.



Los abogados destacaron, además, que para ese miércoles se tenía agendado el primer debate de este proyecto en la plenaria de la Cámara, pero no se pudo realizar debido a la actuación del representante Cristancho, incumpliendo así, dicen, lo que establece el Código de Ética y Disciplinario que cobija a los congresistas.



Así mismo, en la carta enviada contra el Presidente de la Comisión Séptima se indicó que, tal como lo establece la Corte Constitucional, estas discusiones en las comisiones permiten que los congresistas no sean sorprendidos con una votación intempestiva y conozcan en detalle los proyectos de ley antes de ser votados.



La sesión del pasado miércoles generó un gran revuelo entre los parlamentarios por la llegada de Santrich, entre ellas la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jennifer Arias, quien pidió la palabra y señaló a Santrich, directamente, de haber asesinado a uno de sus familiares, razón por la cual, dijo que no podría compartir recinto con él.



Agregó, también, que si bien respetaba a otros miembros del partido político Farc no se sentía capaz de soportar la presencia del exjefe guerrillero y se retiró del lugar. En respuesta, Cristancho apoyó la decisión de su colega y decidió levantar la sesión y frenar así la discusión del proyecto.



