Radican queja disciplinar contra el Presidente y cuatro ministros

El representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, interpuso una queja disciplinaria contra el presidente Iván Duque ante la Comisión de Investigación y Acusación; y otra queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los Ministros de Salud, Trabajo, Telecomunicaciones y de Hacienda por incumplir lo dispuesto en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), que le ordena al Gobierno Nacional presentar al Congreso un proyecto de ley que reglamente los derechos de los trabajadores de las aplicaciones y plataformas digitales, incluyendo sus derechos a salud y pensiones, antes de un año desde la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El Artículo 205 del Plan establece que el Proyecto de Ley debía radicarse “dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley”, la cual fue publicada en el Diario oficial el 25 de mayo de 2019, y por lo tanto, el plazo máximo para cumplir con esta responsabilidad era el 25 de mayo de 2020.



El representante Toro aseguró que “no fue un capricho de los congresistas incluir este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que atiende a una necesidad urgente y a un enorme problema laboral que representan los miles de trabajadores que actualmente trabajan para todo tipo de plataformas digitales, como Rappi o Uber, solo por mencionar algunas”.



Agregó que esos trabajadores dependen económicamente de las plataformas, pero que están desprotegidos de manera legal, pues no son reconocidos como trabajadores; por tanto, la gran mayoría no están afiliados al Sistema de Seguridad Social, salud y pensiones.



“Esto es una bomba de tiempo y es muy grave que el Gobierno no le otorgue esa importancia. De forma preocupante han incumplido una obligación legal dada por el Plan Nacional de Desarrollo”, enfatizó.



Por lo tanto, dado que el plazo se venció el 25 de mayo, el presidente y los ministros de Trabajo, Salud, Hacienda y de Telecomunicaciones se podrían exponer a una investigación disciplinaria y sus correspondientes sanciones, de acuerdo con el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).



El representante Mauricio Toro radicó en 2019 un Proyecto de Ley de Protección al Trabajo Digital, pero ante lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, se esperaba que antes de un año el Gobierno realizara los estudios sectoriales y caracterización para diseñar un Proyecto de Ley que abarcara todos los fenómenos laborales y sociales de este tipo de plataformas digitales.



Por ahora, el congresista dice que ante la “inoperancia del Gobierno, volveremos a radicar nuestro Proyecto de Protección al Trabajo Digital el 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso, en una versión mejorada y concertada, después de haber realizado varias Mesas Técnicas con expertos y representantes tanto de las distintas plataformas como de los trabajadores, con la colaboración del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico durante el primer semestre de 2020”.



Para Toro, es una "irresponsabilidad" que el Gobierno anuncie su apoyo al comercio electrónico y a las plataformas y a la vez “incumpla un mandato legal, manteniendo en una desprotección legal preocupante a miles de trabajadores digitales que hoy en día arriesgan su vida ante la crisis, con tal de tener un ingreso económico para sus familias”.



