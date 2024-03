¿Qué viene para la reforma de la salud tras su virtual hundimiento en el Senado?

La reforma de la salud, cuyo trámite ha sido un viacrucis de 13 meses en el Congreso de la República, está virtualmente hundida.

Así lo decidieron este martes 12 de marzo nueve de los 14 miembros de la Comisión VII de esa corporación que apoyan la ponencia que pide el archivo de la iniciativa.

Se trata de Nadia Blel y Alfredo Marín, del Partido Conservador; Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Norma Hurtado, de ‘la U’; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Berenice Bedoya, de ASI, quienes respaldan la ponencia que fue radicada en la célula legislativa, donde se adelantará el tercero de cuatro debates del polémico proyecto.

A primera hora se anunció una jugada que se venía cocinando desde hace varios días y se concretó este martes. Los senadores de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres y la ASI anunciaron la radicación de la ponencia de archivo.

Senadores radicaron ponencia negativa de la reforma de la salud Foto:@LorenaRiosC

“El mensaje que queremos enviar es que este es un Congreso que sí escucha a la ciudadanía y que es un Congreso autónomo frente a la agenda del Gobierno (...). Es evidente que se puede hundir. Esto es un mensaje muy claro de que el Congreso escucha la ciudadanía y que, definitivamente, desde la Comisión VII no acompañamos esa reforma”, señaló la senadora Blel en entrevista con EL TIEMPO.

Con ellos, la reforma ya tenía siete votos en contra y cuatro a favor (tres del Pacto Histórico y uno de Comunes), por lo que el futuro de la iniciativa quedaba en manos de Fabián Díaz, (Alianza Verde), Ana Paola Agudelo (Mira) y Norma Hurtado, quienes a esa hora estaban indecisos.

Hacia el mediodía, la senadora de ‘la U’ –partido que fue aliado del Gobierno, pero precisamente las diferencias sobre el proyecto hicieron que la colectividad que lideraba Dilian Francisca Toro, hoy gobernadora del Valle, marcara distancia con la Casa de Nariño– decidió que no apoyaría.

Norma Hurtado firma la ponencia negativa de la reforma de la salud. Foto:Prensa Norma Hurtado

“He tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo de la ley de la salud, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida con 50 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Hoy considero que lo mejor es archivar este proyecto, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza”, aseveró la congresista, que además lidera la ponencia alterna de la reforma pensional.

Agudelo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que cuando llegue la hora de votar acompañará el archivo del proyecto y aclaró que no firmó ninguna ponencia porque no hace parte del grupo de ponentes.

El Mira había recibido reproches por no firmar la ponencia, como el de Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, quien afirmó que “estamos muy arrepentidos de habernos vinculado a su partido en algunas listas en el pasado debate electoral”.

Así las cosas, si hoy fuera el debate de la reforma de la salud en la Comisión VII del Senado, se hundiría porque la mayoría de esa célula legislativa respaldaría la ponencia de archivo y comprometieron su voto ante sus compañeros y la opinión pública.

El Gobierno, no obstante, no se rinde. En rueda de prensa en la Casa de Nariño, ante la pregunta sobre si retiraría la iniciativa, que si no está aprobada antes del 20 de junio, se hunde por falta de trámite, el presidente Gustavo Petro aseveró que no la retirarán y dejó en manos del Congreso toda responsabilidad.

“Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la ley de la salud. El sistema actual no es sostenible. Punto. La mayoría de las EPS, no todas, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”, afirmó el jefe de Estado. “No se les ocurre ni salvar la vida de los niños de Colombia solo por respaldar el negocio”, dijo posteriormente en X.

Gustavo Petro - Ponencia de archivo de la salud Foto:Presidencia - Prensa Nadia Blel

Todavía no hay fecha para citar al debate en el que primero se votarán los impedimentos y posteriormente se pasará a la ponencia de archivo. Si esta sigue con las mayorías, hasta ahí llegará el trámite de uno de los proyectos bandera del presidente Petro. Se espera que la senadora Martha Peralta, del Pacto, quien es la presidenta de la Comisión VII, cite a la discusión después de Semana Santa.

Se espera que la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, quien es la presidenta de la Comisión VII, cite a la discusión. En esos días el Gobierno buscará revertir esa situación adversa y desde ya se están moviendo. En el pasado se acudió a estrategias de recusaciones para consolidar mayorías.

Precisamente, Peralta les dijo ayer a congresistas que la reforma sigue viva y que un camino para tener las mayorías puede ser concertar una nueva ponencia: “Abrimos la puerta para la construcción de una ponencia alternativa”.

Pero esa historia ya se vivió hace un año, cuando los partidos de la otrora coalición de gobierno intentaron concertar el texto, pero eso no fue posible.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTCA - En X: @teomagar - matgar@eltiempo.com