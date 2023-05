Para el Consejo de Estado, hubo varios vicios cometidos desde el Congreso en la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez. Esta fue la razón para declarar nulo el proceso y ordenar su salida del cargo.



(Puede ver: Jennifer Pedraza, de lideresa estudiantil a tumbar a un Contralor)



Nunca antes hubo una situación parecida. Esto pone al Legislativo en un escenario inesperado. Nuevamente se tiene que barajar el listado de candidatos y hacer toda una campaña que normalmente tiene que llevarse a cabo en los primeros meses de un nuevo Congreso. La misma puja de comienzos de Gobierno ahora tendrá que hacerse en pleno año electoral.



“La anulación de la elección llega en un momento muy complicado para el Congreso. Hay una agenda recargada con las tres reformas sociales del Gobierno y la coalición de Gobierno es incierta. Formalmente no existe, pero hay negociaciones con los demás partidos. Esta elección va a necesitar nuevos esfuerzos para lograr construir una coalición sobre el nombre de una persona que satisfaga a la mayoría de las partes”, señaló el profesor Yann Basset sobre el escenario que queda el Legislativo tras la decisión del Consejo de Estado.



En este sentido, Basset añadió que el tema de la Contraloría es de sumo interés para las colectividades, pues allí hay una gran burocracia. Por eso considera que vuelve a “complicar la situación política en el Congreso en un momento en el que el Gobierno tiene una iniciativa bastante frágil allí”.



(Además: Hablan los representantes que demandaron la elección del contralor)



También habló el analista Jorge Iván Cuervo, que expresó que “si en un primer momento se leyó como el primer triunfo de la coalición, hoy hay que verlo como una derrota jurídica de la coalición de Gobierno”.



En este sentido, señaló que hay dos posibles caminos en cuanto a la nueva elección. “Ante el desajuste de la coalición que ha venido pasando es una oportunidad para traerlos de vuelta. Esta puede ser la oportunidad para recomponer la coalición. Se reponen las heridas para ponerse de acuerdo. El otro escenario que se tiene es que los partidos vean la oportunidad de poner a alguien opositor al Gobierno”, concluyó Cuervo.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Hernán Rodríguez (centro), el día de su elección. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Más allá del panorama político actual del que dan cuenta los analistas, la situación también tiene que ver mucho con el momento en el que llega el fallo. Apenas queda un mes de sesiones del primer año legislativo y no está claro sobre quién tendrá que asumir todo el trámite de esta nueva elección.



(Además: ¿Quiénes son los congresistas que demandaron elección del contralor Carlos Rodríguez?)



Desde la mesa directiva de Cámara comentaron que van a estar quietos hasta que el Consejo de Estado responda a la aclaración pedida por el presidente de la Corporación, David Racero. La intención, aseguran, es no viciar el trámite.



Además, aún no se ha hecho la elección oficial de Alexander López como presidente del Congreso, tras la salida de Roy Barreras, tras la nulidad de su elección, también hecha por el Consejo de Estado. Es la corporación que dirigirá López la que tiene la voz cantante del proceso de elección de contralor.



Por otro lado, tan solo remitiéndose al fallo, en este se lee que “se ordenará al Congreso de la República que rehaga todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de elegir al contralor general de la República para lo que resta del período constitucional”. Sin remitirse a una posible aclaración futura, esto se puede interpretar que debe comenzar el proceso de elección desde cero.



De ser así, el Legislativo debe remitirse a la ley 1904 de 2018, que reglamenta la elección de contralor general, para saber cuáles son los pasos a seguir. El único problema es que los tiempos de dicha ley están ajustados al comienzo de un nuevo Gobierno. Aún así, se deberá seguir las directrices de dicho texto. Mientras se surte todo el proceso, la Contraloría estará a cargo de Carlos Zuluaga, actual vicecontralor general.



La ley 1904 ordena que la selección del contralor se dé en un listado de 10 elegibles. Estos deben ser colombianos de nacimiento, tener más de 35 años y con un título universitario, o al menos ser profesor durante un tiempo no menor a cinco años.



Este listado de 10 elegibles debe provenir de una convocatoria previa que debe contratar la Mesa Directiva del Congreso con una institución de educación superior pública o privada. En el caso de la reciente elección de Rodríguez, dicho proceso fue entregado a la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Pedraza, Christian Avendaño y Jorge Alberto Gómez. Fueron ellos los que demandaron la elección del contralor. Foto: EL TIEMPO

La Mesa Directiva del Legislativo también tendrá que definir desde el principio el reglamento de la convocatoria, las etapas a surtirse y el procedimiento administrativo del proceso. Precisamente los cambios a mitad de camino de estos términos fueron los que viciaron la pasada elección.



Por otro lado, la Comisión de Acreditación de la Cámara tendrá que recibir la lista de todos los que se inscriban en el proceso y tendrá que depurar frente a aquellos que no sean aptos. Este listado será el que reciba el centro educativo contratado para realizar las pruebas.



Tras los exámenes, se deben entregar los listados de resultados al Congreso. Una comisión accidental escogerá los 10 mejores puntajes (cinco hombre y cinco mujeres). Luego, estos candidatos serán escuchados por separado por las plenarias de Cámara y Senado. Por último, el Congreso en pleno será convocado para elegir al nuevo contralor.