¿Qué va pasar con los salarios de los congresistas?

Lo que está sucediendo con la reforma que congela el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas, ha resultado tan insólito que tiene a los asesores jurídicos del Congreso en busca de explicaciones normativas a lo que tendrá que suceder con esta iniciativa, pues lo que se decida no sólo impactará el futuro de este proyecto, que ya está prácticamente hundido, sino que marcará un precedente para saber cómo actuar cuando la mayoría de los parlamentarios de una comisión se declaran impedidos para dar un debate.

La iniciativa por tiempos está sobre el límite para ser aprobada, pero el ambiente político es tan complejo que ya muchos la dieron por sepultada.



Y no es para menos. En un hecho sin antecedentes, cuando la Comisión Primera de la Cámara se disponía a dar trámite a esta reforma constitucional, el pasado jueves, todos los integrantes presentes de esta corporación, a excepción de Juanita Goebertus y Edward Rodriguez, se declararon impedidos para discutir el proyecto, es decir pidieron separarse del trámite de este mientras el reloj corría en contra.

Los congresistas argumentaron que no estaban dispuestos a perder sus curules por legislar en causa propia, ya que, según varios conceptos jurídicos, votar la iniciativa los haría incurrir en un conflicto de intereses.



Muchos, además, sostuvieron tener procesos en las altas cortes y al legislar para bajarle el sueldo a los magistrados estaban afectando a su juez natural.



“Si nos van a obligar a votar este proyecto no es necesario que nos congelen el salario, con el solo hecho de pagar un abogado ya perdemos más plata que con el congelamiento”, apuntó el representante ‘la U’ Jhon Jairo Hoyos.

El enredo

Hasta el momento se han aprobado 14 impedimentos y hay otros 13 más pendientes, de los 38 representantes que conforman esta Comisión. El hecho produjo una incertidumbre jurídica, ya que entre los juristas consultados por EL TIEMPO y otros pronunciamientos que ha habido sobre el tema no hay claridad sobre qué pasaría si se aceptaban los impedimentos de la mayoría de la célula legislativa.



Este martes la Comisión Primera de la Cámara tiene prevista una sesión para tomar una decisión al respecto, pero las cosas no están fáciles.



“Nosotros solicitamos continuar con el procedimiento para votar los impedimentos del proyecto del salario de los congresistas”, aseguró el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien quedó como presidente encargado para dirigir esta sesión tras el impedimento aceptado al representante Samuel Hoyos, quien ocupa ese cargo.



El asunto es que algunos expertos, que no se dejan citar debido a la incertidumbre que hay alrededor del tema, consideran que en algún momento de la votación de los impedimentos se agotará el quórum, por lo que no se podrá votar la iniciativa.



Otros creen, no obstante, que luego de la aprobación de la reforma al equilibrio de poderes, en 2015, quedó claro que cuando hay impedimentos, estos se restarán al quórum correspondiente. Es decir que si, por ejemplo, hay 20 impedimentos en la Comisión Primera, el quórum ya no se establecerá sobre 38 representantes sino sobre 18.

Pero en ningún caso se establece qué ocurre cuando quedan sólo dos congresistas en la sesión, pues para aprobar la iniciativa se necesitan la mitad más uno de los votos.

Además, el representante Jhon Jairo Hoyos, anunció que quien no se declare impedido será recusado, es decir, que no habrían quién vote el proyecto.



Ante las dudas jurídicas que presenta la iniciativa, varios congresistas le han pedido a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, retirar el proyecto.



Sin embargo, Gutiérrez ha dicho que “el Gobierno no va a retirar el proyecto”, porque fue producto de una mesa técnica y tiene la firma de congresistas de varias colectividades, por lo que se requeriría el consentimiento de todos para poder retirarlo.



La decisión que se tome este martes será clave para determinar el procedimiento a seguir en adelante para cuestiones parecidas o de lo contrario, como aseguró Goebertus “la única manera de hacer reformas de este tipo sería mediante el constituyente primario (el pueblo)”, bien sea mediante una Asamblea Constituyente o algún otro mecanismo.



