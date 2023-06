La reforma de la salud quedó estancada en su segundo debate en la plenaria de la Cámara. A pesar de que figuró en varias sesiones, nunca pudo pasar de la etapa de votación de impedimentos. Hubo múltiples rupturas de quórum que frenaron el trámite.

Como el proyecto quedó abierto en el tránsito de la legislatura, hay dudas sobre qué va a pasar y si implica un nuevo vicio en el récord de presuntas irregularidades que han denunciado algunos sectores de oposición. Por el momento se sabe que la iniciativa estará un mes quieta, pues el gobierno Petro no la incluyó en el decreto de sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo entre este jueves y viernes.



Aunque en un primer momento el presidente Gustavo Petro aseguró que dichas extras serían destinadas para adelantar el trámite de las reformas sociales, al final no fue así. Desde el Ejecutivo se vio que por el momento no había el clima para seguir adelante con sus proyectos bandera y que se necesita reorganizar las fuerzas.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue artífice de que la reforma de la salud surtiera su primer debate. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Esto de entrada significa que la reforma de la salud queda para debatirse en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio. No obstante, también hay dudas de si el cambio de legislatura trae alguna implicación al proyecto, pues el trámite quedó abierto en la fase de impedimentos del segundo debate.



Desde la oposición se ha hecho énfasis en los posibles vicios del proyecto y en esta ocasión señalaron que no se podía dejar en puntos suspensivos la iniciativa, sino que debía aprobarse una proposición para aplazar la discusión para el segundo semestre del 2023. La plenaria de la Cámara no alcanzó a darle trámite a esa solicitud. Por eso, distintos sectores aseveran que hay un nuevo vicio en la iniciativa.



Sin embargo, conocedores de la ley quinta de 1992, que establece el procedimiento del Congreso, le comentaron a este diario que el tránsito de legislatura no genera ningún efecto en el proyecto de reforma de la salud.



“La ley es taxativa”, comentó Jorge Humberto Mantilla, exsecretario de la Cámara, para decir que en ningún apartado del ordenamiento colombiano hay algún artículo que establezca como irregularidad que el debate quede abierto durante el paso de una legislatura a otra.



Este hizo la aclaración de que la ley lo único que dice es que los proyectos deben tener un debate en su primera legislatura para poder extender su trámite por dos legislaturas y así ocurrió con la reforma de la salud.



Otro conocedor de la ley quinta dio un concepto similar: “se puede retomar. La condición para pasar de una legislatura a otra es que se apruebe en primer debate y así fue. Solo es meterla en el orden del día de cualquier sesión después del 20 de julio”.

Debate de la reforma de la salud este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

De esta forma, la reforma de la salud estaría aún con vida y lista para debatirse desde la fase de impedimentos. Lo único es que por ley debe estar lista antes del 20 de junio de 2024. Aunque es casi un año para su trámite, su paso por la Cámara ha sido lento y no está demás tener claro que solo le queda la legislatura entrante para poder aprobarse.