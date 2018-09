Moción de censura contra Carrasquilla ¿qué va a pasar en el Congreso?

La suerte de la moción de censura en el Congreso contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no tiene el camino despejado. Hasta ahora algunos partidos están definiendo su posición al respecto.

La bancada de oposición radicó, este martes, ante la mesa directiva la convocatoria a un debate de moción de censura contra el ministro Carrasquilla. "Una moción de censura es un instrumento que tienen los congresos para sacar del cargo a un ministro que por razones de distinto tipo consideramos indeseable", manifestó el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, uno de los que ha liderado esta propuesta.



Los denominados bonos de agua, o 'bonos Carrasquilla', como les llama el senador Jorge Robledo, son el principal motivo por el cual el ministro de Hacienda ha sido cuestionado por algunos sectores políticos.



Esos bonos son unos instrumentos de deuda pública por medio de los cuales los municipios recibieron créditos para conseguir recursos inmediatos, pero comprometiendo sus ingresos futuros para el sector agua y de saneamiento básico.



Los detractores del jefe de la cartera económica aseguran que él gestionó los bonos de agua, cuando fue ministro de Álvaro Uribe, entre 2003 y 2007, y una vez pasó al sector privado, fundó una empresa llamada Konfigura Capital, la cual se benefició económicamente de estos títulos de deuda pública.



Por esos cuestionamientos es que se está tramitando la moción de censura.

Así están las cargas

Por una lado está claro que el Partido Conservador saldrá a defender a Carrasquilla, de origen ‘azul, y lo mismo hará el Centro Democrático. Hay que recordar que Carrasquilla fue ministro en el gobierno de Álvaro Uribe.



También está definido que los denominados partidos de oposición, el Polo, Alianza Verde, los Decentes y Farc, van a pedir que se apruebe la moción censura contra el titular de la cartera económica.



Por los lados del liberalismo, el senador Fabio Amín, dijo que “no nos hemos reunido, no hemos hecho ninguna reunión de bancada para tomar una decisión sobre el asunto”



Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, advirtió que durante el debate de la semana pasada sobre los ‘bonos de agua’ demostró que ese negocio de intermediación financiera fue muy lesivo para Colombia.



“A pesar de que la votaré a favor, debo reconocer que me preocupa que en un gobierno que arranca y con una economía que vive al debe, sacarle al ministro es un mensaje complejo, lo que pasa es que este ministro perdió capacidad de maniobra, no tiene cómo presentar una reforma tributaria", agregó.



"Eso va a ser una cosa de 75 votos en contra de la censura (...) porque el debate ya se hizo y la posición de la mayoría de las bancadas es a favor del ministro Carrasquilla, porque las explicaciones son contundentes", dijo el senador conservador Efraín Cepeda.



“El ambiente entre los senadores de 'la U' es votarla en contra. Creemos que las respuestas, la defensa y los argumentos del Ministro fueron convincentes y no creemos que debamos votarla a favor. Nos parece que es un tema más político por parte de la oposición al Gobierno”, dijo el senador José David Name



De todas maneras, sobre la moción de censura el presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo: "Vamos a mirar esa proposición, vamos a mirar el reglamento, eso da unos tiempos".



POLÍTICA