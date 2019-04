¿Qué va a pasar con la curul de Antanas Mockus?

La decisión del Consejo de Estado que decretó la nulidad de elección de Antanas Mockus como senador de la República no implica la pérdida de la curul para la Alianza Verde, partido por el que fue elegido por más de 540.000 votos en marzo del 2018.

Así lo establece el artículo 134 de la Constitución Política, el cual dice que en casos de nulidad de elección, la curul la ocupará el candidato de la misma lista que no alcanzó los votos necesarios para llegar a la corporación a la cual aspiró.



“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”, dice la Constitución.



De acuerdo con Alfonso Portela, exregistrador para lo Electoral, con la decisión del Consejo de Estado no se produce el fenómeno de silla de vacía. Afirmó que una simple nulidad por inhabilidad, como es este caso, no produce la denominada silla vacía.



“En este caso, como los votos son de los partidos, se llama al siguiente en votos de la lista para que ocupe a la curul que deja Mockus”, dijo Portela.



El exregistrador dijo que esta decisión tampoco implica que vaya a haber nuevo umbral, nueva cifra repartidora o que haya recuento de votos.

Así las cosas, Jorge Eliécer Guevara, quien obtuvo más de 20.000 votos en las elecciones de marzo del año pasado será el nuevo senador de la Alianza Verde.



Guevara fue congresista por el Polo Democrático entre 2006 y 2014. Es un sindicalista del departamento de Putumayo, estudió Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía y Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia.



POLÍTICA